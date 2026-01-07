『炎のチャレンジャー』に豪華メンバー参戦！賞金1000万円、新たな企画の詳細も解禁

1月12日（月・祝）、伝説の人気バラエティ『炎のチャレンジャー』が南原清隆×菊池風磨（timelesz）の初タッグMCを迎えて25年ぶりに復活。

これまでの10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々とチャレンジャーとして参戦。名物企画「電流イライラ棒」をはじめ、「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」など、渾身の4大企画に挑む。

令和版・炎チャレのオンエアまであと5日。今回発表された新情報では、スタジオゲストとして、あの・石原良純・出川哲朗・東京ホテイソン・生見愛瑠・山崎弘也（アンタッチャブル）に加え、往年のレギュラーメンバーである久本雅美＆柳沢慎吾が25年ぶりに参戦する。

また、「イライラ棒」に挑む超豪華な顔ぶれ、新たに解禁された競技「カラオケ採点10人連続チャレンジ」、「間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ」の詳細も公開された。

◆令和版イライラ棒に超豪華キャストが登場！

25年ぶりの復活を遂げ、難度も過去最高級クラスにレベルアップした「帰ってきた電流イライラ棒 超難関コース 完全攻略できたら100万円」。

この競技に挑むべく、今回はテレビ朝日の新ドラマ＆人気バラエティ番組から超豪華な面々が集結した。

1月8日（木）スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』からは、主演・松嶋菜々子、佐野勇斗（M!LK）、長濱ねる、高橋克実、大地真央が登場。1月13日（火）スタートのドラマ『再会〜Silent Truth〜』からは主演・竹内涼真を筆頭に、瀬戸康史、渡辺大知がチャレンジ。

『テレビ千鳥』からは千鳥の大悟＆ノブ、『日曜マイチョイス』からは阿川佐和子＆飯尾和樹（ずん）が、それぞれチャレンジャーとして初参戦する。

前代未聞の作戦でイライラ棒と向き合う竹内、声高らかに「100万円獲れたら、堂々と植毛します！」と宣言するノブなど、それぞれ挑戦前からクリアする気満々のチャレンジャーたちだが、結果やいかに…。

さらに、今回は「グループの名にかけて、絶対に成功させます！」と息巻くtimeleszの橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝もチャレンジ。

彼らに負けじと「100万円獲ったらマイ・イライラ棒を作る！」とイライラ棒愛をたぎらせる南原、「timeleszメンバー全員でご飯に行く」とグループ愛をにじませる菊池に加え、スタジオゲストたちも次々とイライラ棒に挑むことに。

はたして、一筋縄ではいかない令和版イライラ棒を見事制し、歴史に名を刻む者は現れるのか？

・「帰ってきた電流イライラ棒 超難関コース 完全攻略できたら100万円」出演者

＜おコメの女＞松嶋菜々子、佐野勇斗（M!LK）、長濱ねる、高橋克実、大地真央

＜再会〜Silent Truth〜＞竹内涼真、瀬戸康史、渡辺大知

＜テレビ千鳥＞千鳥（大悟、ノブ）

＜日曜マイチョイス＞阿川佐和子、飯尾和樹（ずん）

＜MC＞南原清隆、菊池風磨（timelesz）

＜イライラ棒コーナーゲスト＞橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝（以上、timelesz）

＜スタジオゲスト※五十音順＞あの、石原良純、出川哲朗、東京ホテイソン、生見愛瑠、久本雅美、柳沢慎吾、山崎弘也（アンタッチャブル）

◆多彩な顔ぶれが超難関「日本縦断世界遺産クイズ」で激突

ひとつのテーマをとことん掘り下げた100問クイズに連続正解できたら、100万円がもらえる『炎チャレ』の定番企画「100問連続クイズシリーズ」。

数々の挑戦者を絶望に追い込んできた地獄の頭脳バトルが今回、賞金1000万円を掲げて壮大な新システムで復活することに。

今回は総移動距離が約3000キロ、しかも1問でも間違えたら即帰宅。

知床を皮切りに日光東照宮、富士山、姫路城、軍艦島――日本の世界遺産を巡りながら、その場所にまつわるクイズに挑戦する「間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ 全問正解できたら1000万円」が開催される。

同企画で頭脳と体力の限界に挑むのは、31人のチャレンジャーたち。ふかわりょう、やくみつる、えなりかずき、本村健太郎、本郄克樹（B&ZAI）らクイズ番組の常連、さらに元ミステリーハンターの瀬戸カトリーヌやトム・ブラウン、入山杏奈ら、多彩な顔ぶれが予習バッチリでゴールの軍艦島を目指す。

しかし出題されるのは想像をはるかに超えたマニアックなクイズばかり。第1問から知床の大自然に悲鳴がこだまする、波乱の展開を迎えることに。令和の日本列島を股にかけた極限のクイズバトルから目が離せない。

・「間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ 全問正解できたら1000万円」チャレンジャー（※五十音順）

和泉元彌、池田勝（ジグザグジギー）、入山杏奈、岩永徹也、えなりかずき、大家志津香、おのはら（ナユタ）、尾身智志（ラパルフェ）、菊田竜大（ハナコ）、才木玲佳、ショーゴ（東京ホテイソン）、瀬戸カトリーヌ、たける（東京ホテイソン）、都留拓也（ラパルフェ）、友田オレ、西岡孝洋、布川ひろき（トム・ブラウン）、畠山検定、はんな、ひょっこりはん、廣岡まりあ、ふかわりょう、藤本淳史、ホリコシ（ナユタ）、みいな、みちお（トム・ブラウン）、宮澤聡（ジグザグジギー）、本郄克樹（B&ZAI）、本村健太郎、倭早希、やくみつる

◆日本屈指の歌ウマたちが団結熱唱チャレンジ！

今回は日本屈指の歌ウマ10人も、チームリーダーを務めるIKKO、澤部佑（ハライチ）のもとに集合。「カラオケ採点10人連続チャレンジ 完全クリアできたら1000万円」に挑戦する。

同企画は、チャレンジャーたちが一人ずつカラオケで熱唱し、ステージごとに上昇するノルマ採点を10人連続でクリアできたら、賞金1000万円がもらえる団体競技。1人でも失敗したらチャレンジは終了となるため、連帯責任のプレッシャーも容赦なくのしかかる。

そんな崖っぷち競技に挑むのは、劇団四季が生んだミュージカルの帝王・飯田洋輔、レディー・ガガも涙した歌声を誇るKIMIKA、民謡界の若獅子・剣持雄介、アジアで大人気のアニソン歌姫・鈴木このみ、つんく も認めるアイドル界屈指の神ボイスをもつ段原瑠々（Juice=Juice）、全米No.1のゴスペルレジェンド・TiA、『アナと雪の女王2』の日本語版エンドソングに抜擢されたディズニーシンガー・Mizki、『timelesz project -AUDITION-』でもおなじみの凄腕ボーカルトレーナー・宮本美季、久保田利伸・MISIA・AIなど一流アーティストが求めるバックコーラス界の守護神・吉岡悠歩、オペラ界の秘密兵器・吉田連。

自ら進んで高難度楽曲を選び、プロの矜持も懸けた勝負に挑むジャンルの垣根を越えた精鋭たち。心揺さぶる至高の歌唱、そして肝心の採点結果にも注目だ。

・「カラオケ採点10人連続チャレンジ 完全クリアできたら1000万円」出演者

＜チームリーダー※五十音順＞IKKO、澤部佑（ハライチ）

＜チャレンジャー※五十音順＞飯田洋輔、KIMIKA、剣持雄介、鈴木このみ、段原瑠々（Juice=Juice）、TiA、Mizki、宮本美季、吉岡悠歩、吉田連