柏崎市で7日未明、自転車を運転中に警察官に呼び止められ、アルコール検査を求めたにもかかわらず拒否したとして、56歳の男が現行犯逮捕されました。



道路交通法違反（呼気検査拒否）の容疑で逮捕されたのは柏崎市に住む自営業の男（56）です。



警察によりますと男は6日午後11時前、柏崎市駅前2丁目の県道で無灯火の自転車を運転していたため、警戒中の警察官に呼び止められ職務質問を受けました。男からアルコールの匂いがしたため呼気検査を求めたところ、男は「アルコールは体に入っていないんで検査の必要ない」と拒否。警察官が説得したものの応じなかったことから、現行犯逮捕されました。



その後、男を検査したところ、基準値を超えるアルコールが検出されたことから、警察は男が酒気帯び運転していた疑いもあるとして捜査を進めています。



警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。



2024年11月の道交法改正で、自転車の酒気帯び運転は罰則化され法改正後、県内では140人以上が検挙されています。