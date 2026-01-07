【描いたものを実体化する能力でモテない俺がハーレム生活】 1月7日12時～ 連載開始

竹書房は、マンガ「描いたものを実体化する能力でモテない俺がハーレム生活」の連載を「竹コミ！」で1月7日12時より開始する。

本作は、ぎヴちょこ氏による新連載。絵の専門学校に通う影彦が、あることをきっかけに自分に「描いたものを実体化する能力」が付与されていることに気付く。幼い頃に描いていた美少女・パステルとの劇的な再会し、人生が好転していくという物語が展開していく。

【あらすじ】

絵の専門学校で、神絵師への嫉妬と上達しない自分への苛立ちを覚えていた影彦。ある日、架道橋で思い悩んでいたら、通りがかりのおじいさんにぶつかられて……落下してしまう。目が覚めると……自分に「描いたものを実体化する能力」が付与されていることに気づく。そして……幼き頃に描いていた美少女・パステルとの劇的な再会から、人生が好転し始める――。

