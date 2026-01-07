【京王Jr.ウインターカップ】京都精華学園中がJ,sphere破り決勝へ…チナザが驚愕ダブルダブルでゴール下支配

1月7日、京王アリーナTOKYOにて行われている「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」が大会4日目を迎えた。女子準決勝では、大会3連覇を狙う京都精華学園中学校（京都府）がJ,sphere（愛知県）を72－52で破り、決勝への切符をつかんだ。

試合開始とともに、京都精華はアニボグジェニファーチナザのペイントアタックを中心に得点をテンポ良く奪い、22－11の2ケタリードで最初のクォーターを終了。第2クォーターでも京都精華の勢いは止まらず、スティールから着実に速攻へつなげていくと、41－16の25点リードでハーフタイムを迎えた。

後半が始まると、京都精華はチナザや板倉杏紗の連続ブロックで反撃の隙を与えず、56－34と優勢を保って最後のクォーターへ。試合終盤はターンオーバーが続く場面も見られた京都精華だったが、J,sphereに主導権を渡すことはなく、最終スコア72－52と20点差をつけて勝利を飾った。

大会3連覇まであと1勝に迫った京都精華は、チナザが35得点19リバウンド4アシスト5ブロックと驚異的なスタッツを記録。ベンチスタートの板倉も16得点11リバウンド5アシスト7ブロックと、優れたパフォーマンスを発揮した。一方、惜しくも決勝進出を逃したJ,sphereは、先発の牧野結子が25得点9リバウンド5アシストと気を吐いた。

■試合結果



京都精華学園中学校 72－52 J,sphere



京都精華｜22｜19｜15｜16｜＝72



J,sphere｜11｜5｜18｜18｜＝52

【動画】高い突破力からアシストを連発した京都精華の松田梨月！