¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬´ª±¦±ÒÌçÌò¤À¤Ã¤¿É¬Á³À¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Î»°Ç·¾ç¤Ø¤Î¡È¼»ÅÊ¡É¤âÇÈÍð¤ÎÍ½´¶
¡Ö¸À¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè69ÏÃ¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î·ëº§¤Ë¶Ã¤¯
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè68ÏÃ¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤¦Àë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î»Ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¾Ìî²È¤Ø¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤³¤È´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤à¤«¤¤¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ò¤¹¤ë¥È¥¡£¾¾Ìî²È¤ÎÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»þÂå¤ÈµÕ¹Ô¤·¤Æ¤Ç¤âÉð»Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ª±¦±ÒÌç¤¬¡È°Û¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î·ëº§¤ËºÇ¤âÈ¿ÂÐ¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¡£°ìÃ¶¤Ï¥È¥¤ÎÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ËÈ¿¤·¤Æ¾éÃÌ¤È¤·¤ÆÎ®¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾¾Ìî²È¤Î¿Í¡¹¤Ï¤½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë½Ð±ÀÂç¼Ò¤ÇÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¥È¥¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢´°Á´¤Ê»ö¸åÊó¹ð¡£¥È¥¤Ï½çÈÖ¤¬°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¡¢¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Î¾¾Ìî²È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤è¤¦¤Ê¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤¸¤ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ª±¦±ÒÌç¤Î´ãº¹¤·¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥È¥¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¡¢¼«¤é¤â¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é½¬¤Ã¤¿¥¹¥¥Ã¥×¤ò½¬ÆÀ¤·¡È¥¹¥¥Ã¥×»Õ¾¢¡É¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ª±¦±ÒÌç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£º£¤Î´ª±¦±ÒÌç¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤Â¹¤Î¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¹¥¤¤¤Á¤ç¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¹¥¤¹ç¤Ã¤Á¤ç¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´ª±¦±ÒÌç¤«¤é¥È¥¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤â¤Î¡£´ª±¦±ÒÌç¤ÏÉÔ°Õ¤Ë¡Ö¤ï¤·¤é¤ÏÃö¡£ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤¸¤ã¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎÂ¤Ç¤¤¤Ä¤âÂ¾°¦¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¥¿¥Ä¡ÊÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤ªÅ·µ¤¤ÎÏÃ¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡Ö¤ï¤·¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë¾¾Ìî²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Â¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥È¥¤Ï¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤ÆÂçÅÔ²ñ¤ÎÅìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Î¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤ÈÆâ¤«¤é³°¤Ø¡¢²Ì´º¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¤¤¤¤Ç¯¤Î´ª±¦±ÒÌç¤ÎÃ¸¤¤Îø¤ä¾×Æ°Åª¤Ê¹ðÇò¤Ï¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤â»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢´ª±¦±ÒÌç¤Ï¤½¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£Æâ¤Ë»Ä¤í¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤ò¡¢¥È¥¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ì¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¤¬Æ§¤ß½Ð¤·¤¿¤½¤ÎÀè¤Ç¡¢¥¿¥Ä¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤Á¤ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ó¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¡£¾¾Ìî²È¤Î¹¬¤»¤Ï°ìµ¤¤Ë2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê´ª±¦±ÒÌç¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¤Îµë¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤Ï¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤ä¤äÉâ¤«¤ìµ¤Ì£¤Î»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¿¿¼Â¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤Î»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥È¥¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤¹¤®¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼»ÅÊ¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ê¤¢¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Èº£¸å¤¬¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Âç½ÂÂÚ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Âè68ÏÃ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë