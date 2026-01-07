サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都（39）は1月3日、Instagramを更新。初日の出を見ながら新年を迎えたことを報告した。

長友は「初日の出」とひと言添えて自身の写真を公開。黒のダウンジャケットに黒のキャップを身に着け、初日の出が昇る瞬間を背景に、カメラに向かって笑顔を見せている。さらに、長友は手のひらを裏返した意味ありげなポーズを決めており、フォロワーからは「これはもしかして…」「5人目ですか？」といった予測の声が寄せられている。

長友の年末年始の過ごし方については、妻の平愛梨さんがInstagramで「互いの出身地に帰省した」と明かしている。長友はオフの時間を家族とともにゆっくり過ごしたようだ。



【画像】初日の出を背景にポーズを決める長友佑都（画像は長友佑都Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「綺麗だね」「いいですね～」「ご利益しかない長友さん」「日本をよろしく頼んます」「応援しています」「ワールドカップ期待していますよ」「すごいオーラですねー」などコメントが寄せられた。

関連投稿：https://www.instagram.com/p/DTCIeqJE9Ia/