【NBA試合速報】2026年1月7日（水） インディアナ・ペイサーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ
インディアナ・ペイサーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ
日付：2026年1月7日（水）
開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）
最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 116 - 120 クリーブランド・キャバリアーズ
NBAのインディアナ・ペイサーズ対クリーブランド・キャバリアーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。
第1クォーターはインディアナ・ペイサーズがリードし28-22で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにインディアナ・ペイサーズがリードし60-53で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにインディアナ・ペイサーズがリードし93-84で終了する。
第4クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが逆転し116-120で終了する。
試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-07 11:45:06 更新