インディアナ・ペイサーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ

日付：2026年1月7日（水）

開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）

最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 116 - 120 クリーブランド・キャバリアーズ

NBAのインディアナ・ペイサーズ対クリーブランド・キャバリアーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。

第1クォーターはインディアナ・ペイサーズがリードし28-22で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにインディアナ・ペイサーズがリードし60-53で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにインディアナ・ペイサーズがリードし93-84で終了する。

第4クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが逆転し116-120で終了する。

試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-07 11:45:06 更新