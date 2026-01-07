JBL Flip 6 ブラック

　「BCNランキング」2025年12月22日〜28日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　JBL Flip 6 ブラック

JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL GO 4 ブラック

JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL GO 4 ブルー

JBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）

4位　JBL GO 4 ホワイト

JBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）

5位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック

SRS-XB100(B)（ソニー）

6位　Soundcore Select 4 Go ブラック

A31X1011（Anker）

7位　JBL CHARGE5 ブラック

JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

8位　JBL GO 4 ファンキーブラック

JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）

9位　JBL GO 4 スクワッド

JBLGO4SQUAD（ハーマンインターナショナル）

10位　JBL Flip 7 Black

JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。