【Afternoon Tea】苺が3倍のスペシャル企画も!?　苺づくしの冬限定スイーツ＆ティー新発売

アイビーカンパニーが運営するアフタヌーンティー・ティールームは、甘酸っぱい苺が主役の新作スイーツ＆ティー「さくふわスコーンサンド 苺」、「フルーツエードティー ストロベリースパークリング」、「ストロベリーハイビスカスのチーズクリームティー」など冬限定メニューを2025年12月26日から順次発売しています。

■さくふわ食感の苺スコーンサンド新登場！ 苺が3倍のスペシャル企画も

紅茶によくあうスコーンに旬の苺をあわせた新作スイーツ「さくふわスコーンサンド 苺」が、全国のアフタヌーンティー・ティールームに登場。一番のこだわりは、香ばしく風味豊かな“ローストフラワー”をブレンドしたオリジナルの配合。さっくりふわっとした食感に焼き上げることで、甘酸っぱいフレッシュな苺や爽やかなレモンミルクホイップとも相性ぴったりに仕上げています。

また、同メニューにおいては1月15日・30日、2月5日の3日限定で、苺が3倍になるスペシャル企画も実施予定です。

「フルーツエードティー ストロベリースパークリング」（1,100円）は、果肉入りのストロベリーエードソースにダージリンティーと苺を合わせた微炭酸のフルーツエードティーとなっています。2026年1月8日からの提供となります。

「ストロベリーハイビスカスのチーズクリームティー」（1,200円）は、ストロベリーハイビスカスティージュレに柚子とレモンのソース、ソーダ、チーズクリーム、苺を合わせています。2026年1月8日からの提供予定。

「ストロベリーチャイ」（1,000円）は、やさしい甘さのストロベリー風味のチャイに、ストロベリーコンフィチュールを添えたドリンクとなっています。

さらに、店舗限定メニューも登場。「苺づくしのミルフィーユ」（紅茶付き2,600円）は、練乳バタークリーム、苺とレモンのホイップ、バニラアイスクリームをサンドしたパイの上に苺を贅沢にトッピングしています。ルミネ有楽町、東京スカイツリータウン・ソラマチ、紙屋町シャレオの3店舗限定での提供です。

「アフタヌーンティーセット」（紅茶付き1,880円〜）は、アフタヌーンティーを代表するスイーツと苺スイーツの中から好みの3品を選べる、14時以降の限定メニュー。テラスモール湘南、ららぽーと横浜、イオンレイクタウンkaze、名古屋ラシックの4店舗にて提供します。

アフタヌーンティー・ベイカリー、ベイカリー併設のティールームでは、ストロベリージャムとチーズクリームを生地に巻き込んで焼き上げた「ベイクドフロマージュ ストロベリー」（389円）を販売します。

■商品概要

商品名：さくふわスコーンサンド 苺

価格：紅茶付き1,890円

商品名：フルーツエードティー ストロベリースパークリング

価格：1,100円

商品名：ストロベリーハイビスカスのチーズクリームティー

価格：1,200円

商品名：ストロベリーチャイ

価格：1,000円

商品名：苺づくしのミルフィーユ

価格：紅茶付き2,600円

商品名：アフタヌーンティーセット

価格：紅茶付き1,880円〜

商品名：ベイクドフロマージュ ストロベリー

価格：389円

販売期間：〜2026年3月4日

アフタヌーンティーブランドサイト：

https://www.afternoon-tea.net/article/seasonal-menu/winter2026_03

（フォルサ）