「久しぶりにお会いしました」22歳MF中井卓大、大物タレントとの再会を報告！11年前の２ショットにも反響「わ〜歴史を感じますね」「懐かしい」
スペイン２部レガネスのBチームに所属する中井卓大が１月６日、公式SNSを更新。サッカー通で知られるお笑いコンビ『ナインティナイン』の矢部浩之さんとの２ショット写真を公開し、反響を呼んでいる。
「ハーイ！やべっち
先日、矢部さんと久しぶりにお会いしました。
色々とお話ができ、とても楽しい時間でした！
また宿題出します〜」
22歳のMFは上の一文とともに、現在と2015年に撮影された２ショット写真をアップロード。貴重な投稿に、「わ〜歴史を感じますね」「矢部っちマドリードに行ったの？」「やべっち、変わらないですな〜」「矢部さんとの再会楽しそう 昔の写真も懐かしい」といったコメントが寄せられた。
レアル・マドリーのカンテラ（下部組織）で育った俊英と、大物タレントのオフショット、そして過去の一枚がフォロワーを驚かせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】中井卓大と大物タレントの２ショット（現在＆11年前）
