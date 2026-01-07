JO1が美味しそうにカニクリームコロッケを頬張る！“ほっともっと”新TVCMで“カニコロかるた”に挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が出演する“Hotto Motto（ほっともっと）”の新TVCM『ほっともっと×JO1 カニクリームコロッケ弁当』篇が、1月7日より全国で順次放映開始。CM映像と併せて、ビハインドムービーも公開された。

■CM楽曲はJO1「Just Say Yes」

1月新発売“カニクリームコロッケ弁当”のCMでは、JO1が新春にぴったりな和服姿で“カニコロかるた”に挑戦している。“ほっともっと”の“カニクリームコロッケ”の魅力をかるたで表現。下の句を待つ真剣な眼差しや、美味しそうに“カニクリームコロッケ”を頬張るメンバーの表情などに注目だ。

楽しそうに“カニコロかるた”に挑むJO1メンバーの仲の良さが感じられるCMになっており、楽曲には「Just Say Yes」が使用されている。

■撮影エピソード

読み手役を演じた金城碧海は、百人一首の経験があったとのことで「今日のためだった」などとコメントし、現場の笑いを誘った。カニクリームコロッケが大好きというメンバーは演技のポイントに関して聞かれると「演技なんて一切していないです。本当に美味しかったので」と真剣な表情で語る姿が印象的だった。実際に食べた感想については、「すごくカニを感じる」「美味しい！」と大絶賛。また、どんな時に食べたいかという質問には、「朝・昼・晩でもいけます」などと笑顔回答。メンバーの魅力がたっぷり詰まったCMの舞台裏もチェックしよう。

