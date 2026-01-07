幾田りらのスタッフ公式Instagramが更新され、BE:FIRSTのSOTAとJUNONとのダンスコラボ動画が公開された。

■BE:FIRSTのSOTAとJUNONを迎えて話題の楽曲「DUET」でコラボ

BE:FIRSTの公式Instagramで、楽曲「夢中」を踊るコラボ動画を披露したことのある幾田とJUNON。今回は、メガネ姿のSOTAが加わり、豪華な3人でのコラボが実現した。

幾田は「DUET Mode with SOTAさん JUNONさん」と綴り、SOTA＆JUNONとのダンス動画を公開。使用された楽曲は、幾田（Lilas）とZICOのコラボ楽曲「DUET」だ。前列に幾田、後列にSOTAとJUNONが並んで動画はスタート。幾田のカウントを合図に両手を交互に上げ、腰を左右に振る軽快なステップを刻んでいく。最後は手のひらを合わせてピョンピョンと飛び跳ねるなど、息の合ったパフォーマンスを披露した。

SNSには「ぴょんぴょん可愛すぎ」「可愛い方の後ろにも可愛い方々が」「ずっと見ちゃいます」「幸せ空間すぎる」「身長差にキュン」と絶賛する声が多く寄せられている。

