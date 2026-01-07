離婚伝説の新曲「ステキッ！！」MVに、俳優の笠松将が出演！MV公開直前にYouTube生配信も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

離婚伝説の最新曲「ステキッ！！」MVに笠松将が出演。楽曲配信日となる1月7日20時にMVプレミア公開、さらに公開直前にYouTube生配信が決定した。

■「（離婚伝説のふたりが）自分の作品に責任を持たれている姿がとてもステキッ！！と思いました」（笠松将）

「ステキッ！！」は、1月9日から放送される全国フジテレビ系“ノイタミナ”TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。

大切な人への儚く、もどかしい想いを描いた歌詞と、普遍的な切なさを表現したようなサウンドが溶け合い、離婚伝説ならではの懐かしくも新しい、シティポップの風味を帯びたナイトグルーヴィングな作品へと仕上がっている。

MVは、離婚伝説の活動当初からクリエイティブを共にしている映像制作チーム、stacksのオカダワタルがディレクターを務め、国内外で活躍の幅を広げている俳優の笠松将が出演。アニメの放送に加えて、MVにも注目だ。

1月7日19時頃より、MVプレミア公開直前のYouTube Liveの生配信も決定。

■笠松将 コメント