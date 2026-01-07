岡田准一のラジオ番組『GROWING REED』の書籍化が決定！両国国技館にて番組初のイベント開催も

岡田准一がナビゲーターを務めるラジオ番組、J-WAVE『GROWING REED』の書籍化が決定。「岡田准一『GROWING REED』金言＆エッセイ集（仮）」が、3月6日に発売される。

■「知の巨人と一対一で語り合う時間、ここが僕の『学び舎』でした」（岡田准一）

岡田准一が24歳の頃にスタートし、岡田の価値観を育てた学び舎である、J-WAVE 『GROWING REED』。

「岡田准一『GROWING REED』金言＆エッセイ集（仮）」は、人を惹きつける魅力に溢れた大人と一対一で語り合う時間の中で生まれた、知の巨人の金言と、岡田准一の20年分の変容が収められた一冊。

両国国技館にて20周年記念＆書籍発売イベント『J-WAVE GROWING REED 20th ANNIVERSARY』も開催決定。特別ゲストの出演も予定されている。

■岡田准一 コメント

■書籍情報

2026.03.06 ON SALE

「岡田准一『GROWING REED』金言＆エッセイ集（仮）」

