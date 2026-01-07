Í¥Î¤¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Í¥Î¤¤¬¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù¡Ê1·î13Æü¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ò¡¢1·î14Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÁÔÂç¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー
¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù¤Ï¡¢²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¸¶ºî¤Î¤³¤ÎÅß¤¤¤Á¤Ð¤óÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡È·ý½Æ¡É¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¡¢·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Èà½÷¤Ï¤¢¤é¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡È»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡É¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤¢¤ÎÆüËä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î·ý½Æ¡É¤À¤Ã¤¿――¡£
¼çÂê²Î¤Î¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²áµî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤òÃµ¤·¡¢µá¤áÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢Í¥Î¤¿·¶ÃÏ¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¡Ô¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¡¡¿¹ÍåËü¾Ý¤è¤ê¤â·¯¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤Æ»ö¡Õ¤È²Î¤¤¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÁÔÂç¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤À¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï2025Ç¯12·î15Æü¤ÎÍ¥Î¤¼çÂê²ÎÃ´ÅöÈ¯É½¤ÎÆü¤«¤é°ìÉô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥êー¥¹Æü¤ÎÈ¯É½¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/saikai
Í¥Î¤ OFFICIAL SITE
https://www.yuuriweb.com