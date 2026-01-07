

日経225先物は11時30分時点、前日比370円安の5万2320円（-0.70％）前後で推移。寄り付きは5万2090円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万2065円）にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。開始直後につけた5万2080円を安値に押し目待ち狙いのロングが入り、現物の寄り付き後ほどなくして5万2460円まで下げ幅を縮める場面もみられた。ただ、節目の5万2500円接近では戻り待ち狙いのショートが意識され、中盤以降は5万2250円～5万2450円辺りでの保ち合いとなった。



日経225先物は売りが先行したものの5万2000円は割り込まず、その後はボリンジャーバンドの+2σ（5万2160円）を上回っての推移が目立つ。ただ、指数インパクトの大きいアドバンテスト<6857>［東証P］の下げが日経平均株価の重荷になる一方で、東京エレクトロン<8035>［東証P］が買われて下支えする形であり、ポジションを傾けにくい状況だろう。+2σを上回っての推移をみせているため、オプション権利行使価格の5万2200円から5万2500円辺りでのレンジが意識されそうである。



NT倍率は先物中心限月で14.82倍に低下している。14.88倍まで上昇する場面もみられたが、75日移動平均線（14.88倍）に上値を抑えられる形だった。しかし、25日線（14.80倍）が支持線として意識されているため、NTショートでのスプレッド狙いは難しいだろう。



株探ニュース

