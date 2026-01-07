　7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円安の5万2260円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2257.11円に対しては2.89円高。出来高は2万985枚となっている。

　TOPIX先物期近は3522.5ポイントと前日比18.5ポイント安、現物終値比1.53ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52260　　　　　-250　　　 20985
日経225mini 　　　　　　 52260　　　　　-250　　　306756
TOPIX先物 　　　　　　　3522.5　　　　 -18.5　　　 35321
JPX日経400先物　　　　　 31720　　　　　-185　　　　3721
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　-3　　　　2555
東証REIT指数先物　　　　2019.5　　　　 +11.5　　　　 141

