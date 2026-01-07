日経225先物：7日正午＝250円安、5万2260円
7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円安の5万2260円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2257.11円に対しては2.89円高。出来高は2万985枚となっている。
TOPIX先物期近は3522.5ポイントと前日比18.5ポイント安、現物終値比1.53ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52260 -250 20985
日経225mini 52260 -250 306756
TOPIX先物 3522.5 -18.5 35321
JPX日経400先物 31720 -185 3721
グロース指数先物 677 -3 2555
東証REIT指数先物 2019.5 +11.5 141
株探ニュース
