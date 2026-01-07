ＳＴＶ独占取材、ＦＦＥＳの中で開かれた、シーズンシートオーナー限定の特別なトークショー。



きょうは野手と投手の最年長選手による１７年で培った軽妙なかけあいをお届けします。



会場に登場したのは、野手最年長・２０２６年にプロ１８年目となる中島卓也選手と、投手最年長・２０２６年にプロ１９年目となる宮西尚生投手です。





（岡崎アナウンサー）「ＦＡ権行使せずファイターズ残留！」（宮西尚生投手）「ちょっと待って、もうこの歳でＦＡはしない」（中島卓也選手）「ＦＡ権もってること忘れてますね」付き合いの長い中島選手は最近、宮西投手の変化を感じているようです。（中島卓也選手）「昔よりはとがっていないなって」（宮西尚生投手）「昔とがっていたみたいな言い方」（中島卓也選手）「そうじゃないんですか？デーゲームの朝なんてすごい機嫌悪いんですよ。朝弱いんで、挨拶しても返ってこないんです。いまはエスコンとかで見ていても、後輩とかが挨拶したら返しているんです」（宮西尚生投手）「いまの２０代前半くらいの子たちカワイイんですよ。違うんですよ！コレね！（中島選手は）おちゃーす、おやでーすみたいな勢いで挨拶してる。これは気持ちよくない」今シーズン９００試合登板を達成した宮西投手に対し、中島選手はー（中島卓也選手）「もう考えられないです。いつまで野球やるんだって」（宮西尚生投手）「それは一番自分が思ってる」（中島卓也選手）「ＬＩＮＥで（９００試合）おめでとうございますって、１０００試合がんばってくださいって。（宮西投手から）返ってきた言葉が、でも１０００試合いけるな、みたいな」（宮西尚生投手）「全然記憶にございません」（中島卓也選手）「来年いけますよ」（宮西尚生投手）「年間何試合か知ってるよね？」（中島卓也選手）「１４３試合です」（宮西尚生投手）「６００とか７００試合いったあたりから１試合がしんどすぎて、やっぱりここからの１００試合は相当みなさん、苦労しますよ」会場のファンからも質問が飛びました。Ｑ.どうやったらコントロールがよくなりますか？（宮西尚生投手）「僕に聞かないでほしい…。ストライクゾーンの端を狙うのではなくて、真ん中を狙って投げればいい。これが常に１００％はいれるようになったら勝手にボールが散るから何とかなる！だからいたでしょ？ちょっとおもしろい齋藤友貴哉。やっぱりボールがいろいろ散っていたけど、ど真ん中にしっかり強い球を投げるってなってからコントロールがまとまってきているから。やっぱりメンタルの問題だから」ともに２０１６年に優勝・日本一を経験している２人の目標はー（中島卓也選手）「宮さんよりも先に辞めたくない。はやく辞めてもらっていいですか？宮さんの１０００試合をみなさんで応援しましょう」（宮西尚生投手）「物心ついたときからって考えたら、北海道、半分くらい人生こっちにいます。もう気持ちは道産子です。なので、どさんこ魂で１０００試合めざしてコツコツとがんばります」（中島卓也選手）「うまいですね！やっぱり１８年やってたらうまいですね」（宮西尚生投手）「なんで最後落とすねん！」（中島卓也選手）「いやー、うまいっすね。そりゃ１８年やってますね。勉強になります」（宮西尚生投手）「コッチ（しゃべり）で？」