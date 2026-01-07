ËÌÅÍ¾½¡Ö¤ªÀµ·î¤Ç2¥¥íÁé¤»¤¿¡× ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÖÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡¡ºòÇ¯¤ÏÌó7¥¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬6Æü¡¢¡Ö¤ªÀµ·î¤Ç2¥¥íÁé¤»¤¿¤ï¤±¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£»×¤ï¤Ì¡È¸ºÎÌÍýÍ³¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯7¥¥í¸º¡õÀµ·î¤Ç2¥¥í¸º¡Ä¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ëËÌÅÍ¾½
¡¡ËÌÅÍ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤â¤¦Æü¾ïÀ¸³è¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤«!?¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤ÎÈæ³ÓÅª³èÆ°Åª¤À¤Ã¤¿Àµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤òÀâÌÀ¡£¡Ö²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Âæ½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤Ê¤³ÂçÎÌ¾ÃÈñ¡×¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Í´ÖÃ£¡ÄÂç¹¥Êª¡×¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¤¤Ê¤³¤´ÈÓ¡×¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¡Ä2¥¥íÁé¤»¤¿!!¡×¤È¹ðÇò¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¸ýÆâ±ê¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸ýÆâ±ê¤¬¿°¤Ë¡¢¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È2¤Ä½ÐÍè¤Æ ¤½¤ì¤¬¡Ä2¤ÄÂ·¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ ¹çÂÎ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¥Ç¥«¤¯°é¤Ã¤¿¸ýÆâ±ê¤ò¤«¤Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¡ÄÀå¤ÎÀè¤Ã¤Á¤ç¤È²£¤Ë¤â¸ýÆâ±ê¤¬½ÐÍè¤Æ Ìô¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ýÆâ±êÍÑ¤Î¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÃæ¡¹ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤º¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é2¥¥í¸º¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼¡¡¹¤È¤Ç¤¤ë¸ýÆâ±ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿¥È¥Ã¥Ý¥®¤ò¿©¤Ù¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö²Ð¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¿É¤¯¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¬¸ýÆâ±ê¤ËÉÕ¤¤¤Æ ËÌÅÍ¡Ä¿Ì¤¨¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸ýÆâ±ê¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄË¤½¤¦¡£¡£¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í Áá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Æâ¤Ë¤«¤é¤À¤ÎÈèÏ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈËÌÅÍ¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÌÅÍ¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¡Ö6¥¥í¡Á7¥¥í¤¯¤é¤¤¤ÏÁé¤»¤¿¤«¤Ê¡Á¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹¥¤¤ÊÊª¤ò²æËý¤»¤º¤ËÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë!!¡×¡ÖÁ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥É¥«¿©¤¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿©»öÀ©¸Â¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
