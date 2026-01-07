高見侑里アナ、第1子出産を報告「心より感謝」 flumpoolの尼川元気がパパに
ロックバンド・flumpoolのベーシスト尼川元気（41）の妻で、フリーアナウンサー・タレントの高見侑里（38）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】夫は…flumpoolのベーシスト・尼川元気
高見は「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか」の書き出しで「先日、無事に出産いたしました」と報告。「これまで皆様からいただいた温かいお言葉が力となり、励みになりました。心より感謝申し上げます」と伝え「寒い日が続きますので、お身体を大切にお過ごしください」と結んだ。
高見は、神奈川県生まれ。立教大学文学部在学中の2008年、ミス立教、大学日本一を決める『Miss of Miss Campus Queen Contest』のグランプリに選ばれる。大学卒業後の09年からフジテレビ系『めざましどようび』のお天気キャスターなどを担当。
プライベートでは、19年3月31日に尼川と結婚。昨年11月に第1子を妊娠を発表し、12月に産休入りを報告していた。
