映画『恋愛裁判』劇中グループ・ハッピー☆ファンファーレの楽曲第2弾「君色ナミダ」配信開始
元・日向坂46でセンターを務めた齊藤京子が主演を務める映画『恋愛裁判』（1月23日公開）に登場する劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」の新曲「君色ナミダ」が、本日（1月7日）より各種音楽配信プラットフォームで配信開始された。
【動画】ハッピー☆ファンファーレ「君色ナミダ」Short ver.
本作は、「恋愛禁止ルール」を破った人気アイドルが裁判にかけられるという衝撃的な設定を通して、日本独自のアイドル文化と個人の尊厳を問いかける社会派ドラマだ。
「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバーを演じるのは、齊藤（山岡真衣役）のほか、私立恵比寿中学の現役メンバー・仲村悠菜（清水菜々香役）、俳優の小川未祐（大谷梨紗役）、元STU48でキャプテン経験を持つ今村美月（三浦美波役）、いぎなり東北産の桜ひなの（辻元姫奈役）の5人。
アイドルの世界をリアルに表現するために、本格的な音楽制作を行っていることも話題の一つ。楽曲・劇伴音楽を制作するのは、agehasprings。音楽プロデューサーにはYUKI、中島美嘉、Aimer、トゲナシトゲアリらのプロデュースで知られる玉井健二を迎え、振付は数々のアイドルやアーティストの振付を手掛けた竹中夏海が担当している。
先月、劇中曲「秒速ラヴァー」が配信開始され、ミュージックビデオが解禁されると、SNSでは「神曲すぎ」「最初のイントロから好き!!」「音楽番組呼ばれまくるだろ」などの声が寄せられ、その完成度の高さに称賛が集まっている。
今回配信開始となった「君色ナミダ」は「秒速ラヴァー」に続く2曲目の配信曲。個々の歌唱力が際立つエモーショナルな一曲となっており、劇中のどの場面で披露されるのか楽しみだ。
映画を飛び出し、現実の世界でのハッピー☆ファンファーレの楽曲展開は、作品の物語を音楽面から補完する重要な要素となっており、「君色ナミダ」の配信開始によって、映画と音楽の両面から注目がさらに高まりそうだ。
【動画】ハッピー☆ファンファーレ「君色ナミダ」Short ver.
本作は、「恋愛禁止ルール」を破った人気アイドルが裁判にかけられるという衝撃的な設定を通して、日本独自のアイドル文化と個人の尊厳を問いかける社会派ドラマだ。
アイドルの世界をリアルに表現するために、本格的な音楽制作を行っていることも話題の一つ。楽曲・劇伴音楽を制作するのは、agehasprings。音楽プロデューサーにはYUKI、中島美嘉、Aimer、トゲナシトゲアリらのプロデュースで知られる玉井健二を迎え、振付は数々のアイドルやアーティストの振付を手掛けた竹中夏海が担当している。
先月、劇中曲「秒速ラヴァー」が配信開始され、ミュージックビデオが解禁されると、SNSでは「神曲すぎ」「最初のイントロから好き!!」「音楽番組呼ばれまくるだろ」などの声が寄せられ、その完成度の高さに称賛が集まっている。
今回配信開始となった「君色ナミダ」は「秒速ラヴァー」に続く2曲目の配信曲。個々の歌唱力が際立つエモーショナルな一曲となっており、劇中のどの場面で披露されるのか楽しみだ。
映画を飛び出し、現実の世界でのハッピー☆ファンファーレの楽曲展開は、作品の物語を音楽面から補完する重要な要素となっており、「君色ナミダ」の配信開始によって、映画と音楽の両面から注目がさらに高まりそうだ。