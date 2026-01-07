櫻坂46松田里奈、美しいボディライン際立つ“まつり羊”ショット 1st写真集封入特典第1弾
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）の1st写真集『まつりの時間』（20日発売／幻冬舎）の封入特典6種類のうち第1弾が解禁された。
【写真】素肌あらわ…しなやかなボディラインを披露した松田里奈
今回公開されたのは、SHIBUYA TSUTAYAの特典ポスターでも話題を呼んだ、“まつり羊”のカット。ボディラインの美しさを一層際立たせる一枚となっている。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
