『炎のチャレンジャー』超豪華出演者一挙解禁 久本雅美＆柳沢慎吾も25年ぶり参戦【出演者一覧】
ウッチャンナンチャンの南原清隆とtimeleszの菊池風磨が初タッグMCを組み、25年ぶりにスケールアップ復活するテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』が12日午後6時30分より放送される。スタジオゲストとして、往年のレギュラーメンバーである久本雅美＆柳沢慎吾が25年ぶりに参戦することが決定。各企画における出演者も発表となった。
1995年10月から2000年3月にレギュラー放送、01年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）した人気番組が復活。今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々と「チャレンジャー」として参戦。すでに解禁された「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」をはじめ、渾身の4大企画に挑む。
今回は、「電流イライラ棒」に挑む超豪華な顔ぶれと、初解禁となる「カラオケ採点10人連続チャレンジ」「間違えたら即帰宅！日本縦断世界遺産クイズ」の詳細も公開する。
25年ぶりの胸アツ復活を遂げ、難度も過去最高級クラスにレベルアップした「帰ってきた電流イライラ棒 超難関コース 完全攻略できたら100万円」。テレビ史に革命を起こした伝説の競技に挑むべく、今回はテレビ朝日の新ドラマ＆人気バラエティー番組から豪華なゲストが集結した。
8日スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』からは、主演・松嶋菜々子、佐野勇斗（M!LK）、長濱ねる、高橋克実、大地真央が登場。また、13日スタートのドラマ『再会〜Silent Truth〜』からは主演・竹内涼真を筆頭に、瀬戸康史、渡辺大知がイライラ棒に初チャレンジする。
『テレビ千鳥』からは千鳥の大悟＆ノブ。『日曜マイチョイス』からは阿川佐和子＆飯尾和樹（ずん）が、それぞれチャレンジャーとして初参戦。前代未聞の作戦でイライラ棒と向き合う竹内、声高らかに「100万円獲れたら、堂々と植毛します！」と宣言するノブなど、それぞれ挑戦前からクリアする気満々のチャレンジャーたちだが、結果やいかに。
さらに、今回は「グループの名にかけて、絶対に成功させます！」と息巻くtimeleszの橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝もチャレンジ。2人に負けじと「100万円獲ったらマイ・イライラ棒を作る！」とイライラ棒愛をたぎらせる南原、「timeleszメンバー全員でご飯に行く」とグループ愛をにじませる菊池に加え、スタジオゲストも、次々とイライラ棒に挑む。
そして、ひとつのテーマをとことん掘り下げた100問クイズに連続正解できたら、100万円がもらえる『炎チャレ』の定番企画「100問連続クイズシリーズ」。数々の挑戦者を絶望に追い込んできた地獄の頭脳バトルが今回、賞金1000万円を掲げ、壮大な新システムで復活する。
今回は「間違えたら即帰宅！日本縦断世界遺産クイズ」と題し、総移動距離は約3000キロで、1問でも間違えたら即帰宅。知床を皮切りに日光東照宮、富士山、姫路城、軍艦島など、日本の世界遺産を巡りながら、その場所にまつわるクイズに挑戦する。
本企画で頭脳と体力の限界に挑むのは、31人のチャレンジャーたち。ふかわりょう、やくみつる、えなりかずき、本村健太郎、本高克樹（B&ZAI ※高＝はしごだか）らクイズ番組の常連、さらに元ミステリーハンターの瀬戸カトリーヌやトム・ブラウン、入山杏奈ら、多彩な顔ぶれが予習バッチリでゴールの軍艦島を目指す。出題されるのは、想像をはるかに超えたマニアックなクイズばかり。第1問目から知床の大自然に悲鳴がこだまする、波乱の展開を迎える。
チャレンジャーたちが一人ずつカラオケで熱唱し、ステージごとに上昇するノルマ採点を10人連続でクリアできたら、賞金1000万円がもらえる団体競技『カラオケ採点10人連続チャレンジ 完全クリアできたら1000万円』では、日本屈指の歌ウマ10人が、チームリーダーを務めるIKKO、澤部佑（ハライチ）のもとに集合する。1人でも失敗したらチャレンジは終了となるため、連帯責任のプレッシャーも容赦なくのしかかる。
そんな崖っぷち競技に挑むのは、劇団四季が生んだミュージカルの帝王・飯田洋輔、レディー・ガガも涙した歌声を誇るKIMIKA、民謡界の若獅子・剣持雄介、アジアで大人気のアニソン歌姫・鈴木このみ、つんく♂も認めるアイドル界屈指の神ボイスをもつ段原瑠々（Juice=Juice）、全米No.1のゴルペルレジェンド・TiA、『アナと雪の女王2』の日本語版エンドソングに抜擢されたディズニーシンガー・Mizki、『timelesz project -AUDITION-』でもおなじみの凄腕ボーカルトレーナー・宮本美季、久保田利伸・MISIA・AIなど一流アーティストが求めるバックコーラス界の守護神・吉岡悠歩、オペラ界の秘密兵器・吉田連。自ら進んで高難度楽曲を選び、プロの矜持も懸けた勝負に挑む。
■「帰ってきた電流イライラ棒 超難関コース 完全攻略できたら100万円」出演者
＜おコメの女＞ 松嶋菜々子、佐野勇斗（M!LK）、長濱ねる、高橋克実、大地真央
＜再会〜Silent Truth〜＞ 竹内涼真、瀬戸康史、渡辺大知
＜テレビ千鳥＞ 千鳥（大悟、ノブ）
＜日曜マイチョイス＞ 阿川佐和子、飯尾和樹（ずん）
＜MC＞ 南原清隆、菊池風磨（timelesz）
＜イライラ棒コーナーゲスト＞ 橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝（以上、timelesz）
＜スタジオゲスト ※五十音順＞ あの、石原良純、出川哲朗、東京ホテイソン、生見愛瑠、久本雅美、柳沢慎吾、山崎弘也（アンタッチャブル）
■「間違えたら即帰宅！日本縦断世界遺産クイズ 全問正解できたら1000万円」チャレンジャー（※五十音順）
和泉元彌、池田勝（ジグザグジギー）、入山杏奈、岩永徹也、えなりかずき、大家志津香、おのはら（ナユタ）、尾身智志（ラパルフェ）、菊田竜大（ハナコ）、才木玲佳、ショーゴ（東京ホテイソン）、瀬戸カトリーヌ、たける（東京ホテイソン）、都留拓也（ラパルフェ）、友田オレ、西岡孝洋、布川ひろき（トム・ブラウン）、畠山検定、はんな、ひょっこりはん、廣岡まりあ、ふかわりょう、藤本淳史、ホリコシ（ナユタ）、みいな、みちお（トム・ブラウン）、宮澤聡（ジグザグジギー）、本高克樹（B&ZAI）、本村健太郎、倭早希、やくみつる
■「カラオケ採点10人連続チャレンジ 完全クリアできたら1000万円」出演者
＜チームリーダー ※五十音順＞IKKO、澤部佑（ハライチ）
＜チャレンジャー ※五十音順＞飯田洋輔、KIMIKA、剣持雄介、鈴木このみ、段原瑠々（Juice=Juice）、TiA、Mizki、宮本美季、吉岡悠歩、吉田連
■「芸能人31名vs出川最強捜索隊 8時間耐久ガチンコかくれんぼ〜最後まで隠れ切れたら1000万円〜」
▼チャレンジャー（※ゼッケン番号順）
榎本淳（青色1号）、仮屋そうめん（青色1号）、カミムラ（青色1号）、青木マッチョ、糸井嘉男、浮所飛貴（ACEes）、作間龍斗（ACEes）、深田竜生（ACEes）、エル・デスペラード、金ちゃん（鬼越トマホーク）、良ちゃん（鬼越トマホーク）、おばたのお兄さん、お見送り芸人しんいち、河合郁人、大園玲（櫻坂46）、向井純葉（櫻坂46）、守屋麗奈（櫻坂46）、小宮浩信（三四郎）、スターライト・キッド、中務裕太（GENERATIONS）、武井壮、豊ノ島、青山フォール勝ち（ネルソンズ）、ハシヤスメ・アツコ、槙野智章、草薙航基（宮下草薙）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、村山輝星、団長安田（安田大サーカス）、ゆきぽよ、ワタリ119
▼最強捜索隊メンバー
隊長：出川哲朗
副隊長：劇団ひとり
A班：飯尾和樹（ずん）、佐々木成三（刑事コメンテーター／元埼玉県警捜査第一課刑事）、秋山博康（犯罪評論家・コメンテーター／元徳島県警捜査一課警部 リーゼント刑事）
B班：土屋アンナ、板倉俊之（インパルス）、ペット探偵
C班：藤本敏史（FUJIWARA）、自衛隊レンジャー
D班：春日俊彰（オードリー）、日本かくれんぼ協会会員
