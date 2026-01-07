一流料理人が「コスパがすごい！」と絶賛する謎の惣菜 ライフ＆ロピア＆コストコの惣菜ランキングを発表
きょう7日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）では、「ライフvsロピアvsコストコ スーパー惣菜頂上決戦」を届ける。
【場面カット】一流料理人が絶賛「コストコ」チョッピーノスープ（調理イメージ）
ミシュランガイド二つ星の和食「萬亀樓」の小西雄大シェフら和伊中の一流シェフ3人がスーパーの惣菜コーナーを徹底視察。今買うべき惣菜をランキング形式で発表する。
「中国菜エスサワダ」の澤田州平シェフが「コスパがすごい！」と絶賛したのが、コストコの謎の惣菜、「チョッピ―ノスープ」。魚介類とトマトを煮込んだアメリカ生まれの料理で、
値段は2700円を超える。
惣菜にしては高価格だが、じつは総重量が約2キロ。しかも具材が超豪華。トマトベースのスパイシーなスープと具が上下二段に分かれた大ぶりの容器には、生の赤海老にムール貝、タラ、アサリ、イカなど豪勢な食材がぎっしり。これをスープに入れて煮込むことで極上惣菜が完成するという。このド迫力スープを試食したイタリアン「リクペラーレタケウチ」の槌谷陸シェフも「魚介のうま味が凝縮している！ここまでうま味が詰まると、エグみが出たりするのに、上品に仕上がっている」と、その完成度に驚く。
スタジオ試食では、以前からコストコに行くと必ずこれを買うというハイヒールモモコが「星付きイタリアンで出てくるような味やねん！」と大興奮。長野博が「自分で買ってこの味を出したらいくらになるか…」と感心する。
料理コーナーでは、「リクペラーレ タケウチ」槌谷陸シェフが『カルボナーラ』のレシピを紹介する。
