『仮面ライダームービープロジェクト』始動 残り“20日”のカウントダウンが出現 1月27日に何かが起きる
2026年は仮面ライダー生誕55周年となる。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、7日に仮面ライダーWEB（公式HP）上に“あと20日”のカウントダウンが出現。1月27日の正午に向けてカウントダウンが開始している。
【写真】藤岡弘、の娘・天翔天音が変身する仮面ライダーアインズ
仮面ライダー生誕の周年では記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。生誕45周年では、初代仮面ライダーの藤岡弘、演じる本郷猛／仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治氏が監督を務めた『仮面ライダー1号』（2016）を制作。生誕50周年では、庵野秀明氏が監督・脚本と務めた『シン・仮面ライダー』（2023）、西島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった『仮面ライダーBLACK SUN』（2022／Prime Video）、『仮面ライダーW』の続編をアニメ化した『風都探偵』（2022／U-NEXT、MX）と3つのプロジェクトを発表していた。
2026年は生誕55周年を迎えまる。どんな全貌のプロジェクトなのか。注目だ。
