¡¡7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Âè78²óJVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢A¥³ー¥ÈÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï2²óÀï¤Î¿·È¯ÅÄ¾¦¡Ê¿·³ã¡Ë¤ÈÈ¬²¦»Ò¼ÂÁ©¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÈ¬²¦»Ò¼ÂÁ©¤¬¥êー¥É¤òÃ¥¤¦Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢12-5¤ÈÂç¤¤¯ÅÀº¹¤òÎ¥¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿·È¯ÅÄ¾¦¤ÏÅÏîµÉ´²Ö¤ä°ËÆ£Ë¨¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤¬¡¢½øÈ×¤Ëµö¤·¤¿ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤À¡£È¬²¦»Ò¼ÂÁ©¤Ï¹â¤µ¤ÈÂ®¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¹¶·â¤ÇÁê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç25ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢25-15¤ÇÈ¬²¦»Ò¼ÂÁ©¤¬Âè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¡¢¿·È¯ÅÄ¾¦¤Ï160¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤ÊºØÆ£À±Çµ²Ö¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈ¬²¦»Ò¼ÂÁ©¤Ï¥»¥Ã¥ÈÃæÈ×¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤Âç¤¤¯¥êー¥É¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥íー¥É¹¶·â¤Ç24-14¤È¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¥µー¥Ö¥ß¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿È¬²¦»Ò¼ÂÁ©¤¬25-15¤ÇÂè2¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2-0¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½ª»Ï¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈÁá¤¤¹¶·â¤Ç¥êー¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿È¬²¦»Ò¼ÂÁ©¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£¼¡Àï¤Î3²óÀï¤Ï8Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢È¬²¦»Ò¼ÂÁ©¤Ï²£ÉÍÈ»¿Í¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë vs »¥ËÚÂçÃ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
⬛︎»î¹ç·ë²Ì
¿·È¯ÅÄ¾¦ 0-2 È¬²¦»Ò¼ÂÁ©
Âè1¥»¥Ã¥È 15-25
Âè2¥»¥Ã¥È 15-25