お笑いコンビ、ガクテンソクの奥田修二が7日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。6日に自民党の鈴木俊一幹事長が国民民主党に自民・維新の連立政権加入を呼びかけたことに合わせ、政治の現状について言及した。

時事問題に詳しい奥田は、「過半数取れたら政権運営は安定するとは思うんですけど、今は少数与党なので、野党の意見も取り入れないと政策も通らないというのは、国会がすごく機能していると思う。いいバランスでやっていただけたら」と期待した。

鈴木幹事長は、「3党連立という形になれば、日本の政治は安定するのではないか」と発言。衆院はギリギリ過半数、参院は6議席足りない状況に、「政治の安定には遠く及ばない」と危惧した。

番組MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太は奥田のコメントを受け、「維新との連立に国民民主がどうやって入ってくるのか。どういった距離感を取るのか気になります。国民民主は、連立に入るかどうかということよりも、現役世代に支持されてきた政策をどうやって実現していくのかが一番大事だと思っている。対決か迎合かではなくて、政策ごとに協力する姿勢を見せることが大事。そこを中心に注視していきたいと思います」とフォローしていた。