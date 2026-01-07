TBS火曜ドラマ「未来のムスコ」（13日スタート、火曜後10・00）の挿入歌に、5人組ボーイズバンド「Hi−Fi Un！corn」の新曲「SUPER DUPER」が決定したことが8日、同局から発表された。同曲は、人気ボーカルグループ「GRe4N BOYZ」が提供した作品で、Hi−Fi Un！cornにとってゴールデン・プライム帯（午後7時〜11時）ドラマの挿入歌を担当するのは今回が初となる。

主演の志田未来が演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性のもとに“未来のムスコ”と名乗る男の子（天野優）が現れるという、時を超えたラブストーリーを盛り上げる。ヒロインが子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く作品だ。

挿入歌に決定した「SUPER DUPER」は、楽しさとワクワク感を彷彿とさせるイントロから始まり、中毒性あるキャッチーなサビがポイントとなっている。明るい未来を連想させてくれる最高の楽曲に仕上がっているという。

楽曲提供を行ったGRe4N BOYZのHIDEは「この曲が持つエネルギーとワクワクを、Hi−Fi Un！cornさんの5人と一緒に皆さんへ届けられたら、これほど嬉しいことはありません」とコメント。5人のパフォーマンスと共に「この曲が皆さんの日常の様々なシーンで、嬉しい時も、ちょっと元気が欲しい時もそっと寄り添える存在になれますように」と期待を寄せた。

一方、Hi−Fi Un！cornは曲について「先の見えない未来や不安な気持ちを抱えながらも、それでも一歩踏み出していこうという思いを込めた楽曲」だと説明。ドラマのテーマである「すれ違いや迷いがあっても、誰かと出会うことで世界が変わる――そんな力を信じながら、僕たちも“未来の向こう”を目指す気持ちで歌わせていただきました」と明かし、GRe4N BOYZへの感謝を述べた。

Hi−Fi Un！cornは、日韓合同サバイバルオーディション番組で優勝した5人で構成されるボーイズバンド。昨年4月にメジャーデビューを果たし、オリコンシングルチャートで初登場3位を獲得するなど、着実に成長を続けている。ドラマの挿入歌となる同曲が、ドラマをどう盛り上げるのか、5人のパフォーマンスに注目が集まる。