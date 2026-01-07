ËÌ¹áÆá¡¡Ìë¥É¥é¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÚËÒ¡¡¸µ°ì¤Î¸É¿Í¾ÇÅÀ¡Û1·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHKÌë¥É¥é¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¢¸å10¡¦45¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦ËÌ¹áÆá¡Ê28¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¸¶ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¡ØM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ê¤É¤Ç·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Î¤ª¾Ð¤¤¤â¤è¤¯¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥Äand¥È¥â¤µ¤ó¤¬´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿»þ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡ª¤Ï¤¤¡ª¡Ù¤È±þ¤¨¤¿¤é¡Ø¤½¤³¤Î¸µµ¤¤Î¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡Ù¤È»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ù¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¤½¤Î¸å¤Ï¡©
¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ÏÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç½÷À·Ý¿Í¤¬µ±¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»Ò¶¡¿´¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¤À¤Á¤Î½÷¤Î»Ò¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤äÌ¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¡¢³Ø¹»Æâ¤Î¹¾ì¤ËÍ§¤À¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Á´¤¯¥¦¥±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤«¶ñÂÎÅª¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò¿¿»÷¤¿1È¯¥®¥ã¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ø½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¹ÔÆ°¤Ï»ä¤¬²¿¤«¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆþ¤ê¸ý¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¨¡¨¡¾Ð¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯11¡Á12·î¤Ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥³¥ó¥È¤ÎÉñÂæ¡Ö¼çÉØÊÆÅÄ»þ¹¾¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥ó¥È6ËÜ¡×¡Êºî¡¦±é½Ð¤ÏµÜÆ£´±¶åÏº¡¢¶¦±é¤ÏÊÒ¶Í¤Ï¤¤¤ê¡¢¾¡ÃÏÎÃ¤é¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÀµÄ¾¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ø²¡¤·¤ÆÂÌÌÜ¤Ê¤é¤â¤Ã¤È²¡¤¹¡Ù¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤â¤Ã¤È²¡¤¹¤ÈÆÍ¤È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿»þ¤Î²÷´¶¤âÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×Âè2²ó¡Ê1·î6ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦²ÂÎ¤Æà¤Î¸ÄÀ¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤êØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿²ÂÎ¤Æà¤¬¡¢¸ø±à¤ÇÅÝ¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷»ù¤ËÂÐ¤·¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÀâ¶µ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Ìû²÷¤Ç½¨°ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂç¾æÉ×¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È³Î¿®¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ê¹¤¯¿Í¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Îºî¼Ô¡¦´ßËÜ°¾²Â¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò»£±ÆÁ°¤ËÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡²ÂÎ¤Æà¤Ï»þ¤ËÂ¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ´¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¼«¤é¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤È¤ÎËà»¤¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤³¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ²Ä¾Ð¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¼ã´³¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÄ¾¯¤Îº¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¾®¤µ¤¤º¢¤Ï»×¤¦¤Þ¤Þ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÂÎ¤Æà¤ÏÁÇÄ¾¤Ê½÷À¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¸ú¤«¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÀµµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤¤±¤ì¤É°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Î²ÂÎ¤Æà¤¬Àª¤¤¤è¤¯ÌÍ¤ò¤¹¤¹¤ë»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿»þ¡¢¡Ø°ì¸ý¡¢Âç¤¥Ã¡Ù¡ØÒòÓð¡¢¾¯¤Ê¥Ã¡Ù¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï»ä¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¿©¤ÙÊý¤Ç¡¢ÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Æ±óÂ¤Ç¤âÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Àª¤¤¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÃæÅçÍ³µ®¤µ¤ó¤é±é½Ð¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡º£²ó½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÃ±ÆÈ¤Ç¼ç±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡¡¡ÖÌÌÇò¤¤µÓËÜ¤ò¼«Ê¬¤¬¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤¬Á´¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡±é¤¸¤¤Ã¤¿Ã£À®´¶¤Ï¡©
¡¡¡Ö±é¤¸¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤äÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤êºÎÍÑ¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤é±é½Ð¤ÎÊý¡¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´20²ó¡Ê1²ó15Ê¬¡Ë¤Î¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
¡¡¡ÖÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¤¥»¥ê¥ÕÎÌ¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ²ÂÎ¤Æà¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÄ¹¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡ÇÐÍ¥¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½15Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¾å¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¾Íè¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤º¤Ã¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë500²ó°Ê¾åÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¯¤ÆºÇ¹â¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ÆÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¶áÇ¯¤Ï2023Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ç²È¹¯¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤ÎÂ¦¼¼Ìò¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¸©ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ´¹¤¬»ä¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é¡Ø³Ú¤·¤à¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤òÉý¹¤¯±é¤¸¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»ä¤È¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î»ä¤Ï°ã¤¦¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Çµï¤ÎÉý¤È¸À¤¦¤È¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¸«¤ÆÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤òÅú¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þËÌ¡¡¹áÆá¡Ê¤¤¿¡¦¤«¤Ê¡Ë1997Ç¯8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£2017Ç¯¤«¤é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤äÌë¥É¥é¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¤Ë¶ä²Ï¡×¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö½Õ²èÀèÀ¸¡×¡ÊÆ±Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
