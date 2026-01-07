¡Ö°ËÃ£¥á¥¬¥Í¤Î¥ì¥ó¥ºÈ´¤¤¤¿¤Î»ä¡×½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬È¯°Æ¼Ô¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤éÂ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ36Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤È¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î´Ø·¸¤òÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMAZZEL¡×¤ÎNAOYA¡Ê22¡Ë¡£NAOYA¤Ï¼ãÄÐ¤ò¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¡×¤È¸À¤¦¡£¼ãÄÐ¤ÏNAOYA¤¬°ËÃ£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö°ËÃ£¥á¥¬¥Í¡¢¤³¤Î¥ì¥ó¥ºÈ´¤¤¤¿¤Î»ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£NAOYA¤Ï»×¤ï¤º¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ê¤Î¡¢¤³¤ìËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍÎÉþ²°¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢°ËÃ£¥á¥¬¥Í¤Ï»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥ì¥ó¥º¤ò¼«Ê¬¤ÇÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¥ì¥ó¥º¤òÈ´¤¤¤¿Êý¤¬¥Ä¥±¥Þ¤È¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥³¥¹¥È¤â¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤«¤é¡£È´¤¤¤ÆÇä¤í¤¦¤è¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢È´¤¤¤¿¤Î¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È´¤»Ï¤á¤¿¤Î¡×¤È¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Í¡¢ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¦¥½¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¥Ð¥º¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¡£¤¦¤½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢¥Û¥ó¥È¤Ê¤Î¡×¤È¿¿´é¤Ç¸À¤¦¤È¡¢NAOYA¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¼ãÄÐ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£