¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤Î¾¦ÉÊºß¸ËÁí¶â³Û¤Ï£³£²²¯±ß¤«¡¡£Ó£Î£Ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿·¤¿¤ËË½Ïª
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¿ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Âç¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¿ô¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆµðÂç·Ç¼¨ÈÄ¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤Ï¡¢¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Ð¥°¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¢¹ÈÃã¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀµ³Î¤Êºß¸Ë¿ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Û¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤¬¼ÂºÝ¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤Îºß¸Ë¿ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºß¸Ë¤Î¿ô»ú¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Î¾¯ÎÌÀ¸»º¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤·Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤ëºß¸Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É£²£²ËüÉÓ°Ê¾å¡¢ËªÌª£³ËüÉÓ¡¢¥Þ¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥È£³Ëü¸Ä¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë£¹ËüËÜ¶á¤¯¡¢¹ÈÃã£±£±ËüÉÓ°Ê¾å¡¢¿©ÍÑ²Ö¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë£¸ËüÉÓ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥ï¥¤¥ó»ö¶È¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥ÈÌó£·£°£°£°ËÜ¡¢¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó£´Ëü£¶£°£°£°ËÜ¡¢¥í¥¼Ìó£²Ëü£´£°£°£°ËÜ¤ò´Þ¤à£·ËüËÜ°Ê¾å¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îºß¸Ë¤¬Äê²Á¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÇä¤ì¤ì¤Ð¡¢¸ø¼ßÉ×¿Í¤Ï£²£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£³²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤òË½Ïª¤·¤¿Åê¹Æ¤¬³È»¶¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÏÀÈ¼åÀ¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥°¤Ï¤¢¤ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¤Ë³Æ¾¦ÉÊ¤ò£²£°Ëü¸Ä¤º¤Ä¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºß¸Ë¤Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤¬ËÄÂç¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë»¦Åþ¤·¤ÆÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î½é´ü¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ÏÈ¯Çä¸å¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤·¡¢ÈÞ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÀ¤³¦Å¸³«¤òÁ°¤Ëºß¸Ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£