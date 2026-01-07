“古見えボブ”はアップデート！【40・50代】が上品に若見えする♡「大人の今っぽボブ」

これまでのボブが「なんだか古い……」と感じたら、“大人の今っぽボブ”にアップデートしてみては？ 動きのあるシルエットや白髪をぼかすカラーなど、トレンド感を取り入れながら若々しさを演出する工夫を施してみるのがいいかも。今回は、40・50代が挑戦しやすい大人の今っぽボブを紹介します。

まとまりのある上品な外ハネボブ

まとまり感のある上品な外ハネボブ。毛先の動きが軽やかで、カジュアルにもきれいめにもマッチしそうです。@kitadani_koujiroさんは「時間をかけたくないけど、たまにはお洒落に見せたい！ そんな方、チャレンジしてみて下さい！」とコメント。扱いやすく、毎日のスタイリングがラクになりそうです。

ツヤ感がポイントのウェーブボブ

こちらは、@shimanaka_futurさんが「動きのあるボブstyle」と紹介しているヘアスタイル。ツヤのあるボブに緩いウェーブが映えています。髪のツヤ感は、若々しい印象を与える重要なポイント。光を反射することで、肌も明るく見せてくれそうです。

ぱつっとボブにレイヤーで動きをプラス

こちらのボブは、程よいレイヤーによって毛流れがプラスされています。表面に動きがつくことで、大人の髪にメリハリが生まれそう。ペタンコ髪が気になる人や、ぱつっとボブをラフな雰囲気に仕上げたい人にもおすすめです。

こなれ感を演出できるハイライトボブ

こちらのボブは、グレージュベースに入れたハイライトによる立体感がおしゃれ。細いハイライトが白髪を自然にぼかして若々しさを演出してくれそうです。@sakosakosakosakoさんは「柔らかさとツヤを引き立てて、こなれ感を演出します」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@shimanaka_futur様、@tidi_yuki様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri