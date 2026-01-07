デザイン性高っ！！【3COINS】コーデに合わせて付け替えたい♡「スマホストラップ」

【3COINS（スリーコインズ）】のお出かけ時に便利な、デザイン性の高さもうかがえる「スマホストラップ」を要チェック。簡単に取り外しできるから、その日の気分やコーデによって付け替えるのもおすすめ。お友達や家族と一緒に、色違いでお揃い感を楽しむのもアリかも。今回は上品さのあるコーデュロイ、刺繍があしらわれたストラップをご紹介します。

シンプルで馴染みやすそうな「コーデュロイスマホストラップショルダー」

少し毛羽立った生地感に上品さが漂う、シンプルでおしゃれなストラップ。先端には取り付け用のフック付きで、スマホと簡単に着脱ができそうです。お値段は\880（税込）。カラーは3種類あり、皮のような生地部分も同系色を合わせた、一体感のあるデザインもポイント。コーデのアクセントとして色味を加えたい時にいかがでしょう。

存在感が欲しい時に！「刺繍テープスマホストラップホルダー」

細かな刺繍があしらわれたこちらは、存在感のある異国風のデザインがおしゃれ。同じくフック部分を使って簡単に着脱できそうです。お値段は\770（税込）。カラーは5種類と豊富にあり、色違いで買ってお揃い感を出すのもおすすめ。公式サイトによれば「アジャスターでお好みの長さに調節できます」と、使い勝手の良さもうかがえます。

