兵庫県西宮市で毎年1月に行われる「福男選び」から着想を得た「福女」を選ぶ行事が、岐阜県恵那市で初めて開かれました。

【写真を見る】兵庫･西宮神社の｢福男選び｣に着想を得て…｢福女チャレンジ｣開かれる 女性111人が500ｍ先のゴール目指す 岐阜･恵那市

「3、2、1 開運！」



7日朝、岐阜県恵那市で行われた「福女チャレンジ」。



兵庫県・西宮神社の「福男選び」から着想を得て、地元の実行委員会が350年以上続く「七日福市」にあわせ、初めて企画しました。

参加した女性は111人で、途中の運試しミッションを乗り越えながら、500メートル先のゴールを目指します。

初代「最強の福女」は陸上・三段跳びの現役選手

「最強の福女」に輝いたのは、岐阜県中津川市に住む浅野紗弥香さん（29）。日本選手権で入賞したこともある陸上・三段跳びの現役選手です。

（浅野紗弥香さん）

「1位になれてよかった。自分が頑張ることで周りの人に勇気や元気やパワーを与えられる存在になりたい」



「最強の福女」には西京（最強）漬けや地元産の米一俵が贈られ、上位7人の福女は、ことしの恵那観光大使に任命されます。