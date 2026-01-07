福岡の新背番号が決定

アビスパ福岡が1月6日、2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグの選手背番号およびネーム表記を発表した。

福岡は新シーズンの始動日となる5日にコンプライアンス抵触の事実が認められた金明輝監督と契約解除を発表。当面の間は、塚原真也ヘッドコーチが暫定的にトップチームの指揮を執る。

既存の選手の中で背番号変更は2選手で、加入2シーズン目を迎えるMF碓井聖生が新たに「7」を背負うことが決まった。MF秋野央樹は「15」から「17」に変わった。

第104回全国高校サッカー選手権大会で4強入りの神村学園から加入するMF福島和毅が「46」に決定。ヴィッセル神戸から完全移籍加入のGKオビ・パウエル・オビンナは「99」、湘南ベルマーレから同じく完全移籍のMF奥野耕平は移籍したMF紺野和也（川崎フロンターレ）のつけていた「8」を託された。その他の新戦力ではDF辻岡佑真が「15」、DF岡哲平が「16」、FW佐藤颯之介が「18」、DF山脇樺織が「33」に決まった。（FOOTBALL ZONE編集部）