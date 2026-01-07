J3鳥取がJ1清水からMF矢島慎也を完全移籍で獲得

ガイナーレ鳥取は1月7日、J1の清水エスパルスを退団していたMF矢島慎也が完全移籍で加入することを発表した。

背番号は「21」に決定。J1の主軸として活躍した実力者の移籍に、SNS上では「J3の生態系を壊しに行っている」と大きな話題を呼んでいる。

31歳の矢島は浦和レッズのユースからトップチームに昇格し、プロキャリアをスタート。その後、ファジアーノ岡山、ガンバ大阪、ベガルタ仙台、大宮アルディージャ、レノファ山口FCを渡り歩いた。2024年から清水でプレーし、昨季はリーグ戦30試合に出場して1得点を記録していた。昨年末に契約満了となっていたなかで、J3を新天地とし選んだ。

圧倒的なテクニックと戦術理解力を備え、ゲームコントロールに長ける攻撃的プレーヤーは、新天地を通じて「早く覚えてもらえるように、自分の力を最大限発揮してチームに貢献できるよう頑張ります」と意気込みを語った。

SNSでは「強力な人きた」「J3にしては規格外じゃないのかな」「脅威になること間違いなし」「環境破壊も良いところだ」「やじしんがJ3とは驚き」「J3の生態系を壊しに行っている」「これは楽しみ」「意外な移籍先」「ホントにキター！」「ちょっとビックリなんだけど」「矢島がJ3とか過去最高クラスの環境破壊じゃないか？」「コメント面白い」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）