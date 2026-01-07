Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）が、１８日スタートのＡＢＣテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ「５０分間の恋人」（日曜・後１０時１５分）でゴールデン・プライム帯（午後７〜１１時）の初主演を務める。２週連続インタビューの前編では、本作の見どころや俳優業への思いを語った。

さらりとした金髪姿の伊野尾が現れると、殺風景な取材部屋が一気に華やいだ。写真撮影では、カメラマンが思わず「艶（つや）っぽいですね」と口に出すほど。儚（はかな）げな表情の中に、気さくさが同居する不思議な雰囲気をまとう人だ。

新年１発目の映像作品となるのが、女優の松本穂香（２８）とダブル主演を務める連ドラ「５０分間の恋人」。仕事一筋で堅実な女子・菜帆（松本）が、無愛想なイケメン・晴流（伊野尾）に「お弁当を３０回作る」という契約を結んだことから始まるラブコメディーだ。

ＧＰ帯ドラマ初主演となり「やったことのない時間帯で主演を任せていただける。率直にうれしかったです」と顔がほころぶ。晴流と菜帆は、お弁当を一緒に食べる昼休みの５０分間に距離を縮めていく。「僕も一人で食事をするのがあまり好きじゃなくて、人と食べるご飯っていいなあって改めて思いました。２人の関係性の変化を楽しんで見守ってもらいたいですね」

本作で演じる晴流は、ＡＩだけが親友という変わり者。共通点は「僕自身はそんなに変わってないと思うんですけど」と首をかしげながらも、「まあ、でも社会から見たら変わってるのか…？ ３５歳になって、こんなに髪の毛明るくしてるしね。子供の頃に思い描いた“理想の大人像”みたいなものとは、だいぶ離れちゃってる気がするけど」と笑みがこぼれた。

２５年はフジテレビ系連ドラ「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」や、ＴＥＬＡＳＡ配信ドラマ「家政負のヒカル」シーズン２に主演するなど、俳優業でも存在感を発揮したが「演じることは難しいなあって思いますね」とポツリ。「日々悩んだり、考えたりすることは多いですよ。去年は映像のお仕事に触れる機会が多かったけど、それまでは年に１本くらいでしたし、まだまだ経験値が足りないかな」と冷静に分析した。

本作では、グループで主題歌「ハニカミ」も担当。「デビュー１９年目で王道なラブソングをやるって、ともすると避けがちというか、ちょっと変化球を投げてみたくなったりするけれども『まだ、王道で勝負しようよ』ってところに面白さを感じますね」と、“キラキラアイドル”を体現し続けるＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰとしてのプライドをのぞかせた。

アイドル活動を始めて２５年が経（た）ち、「四半世紀も同じ仕事を続けたら普通は新鮮なことって減ってきちゃうだろうけど、ＧＰ帯初主演という新しいチャレンジをさせていただけたり、まだまだグループでしたいこともある」と幸せをかみ締める。「でも、２５年も続けられているのは、やっぱりグループっていう、かけがえのないものがあるから」とグループへの愛を語り始めた。

＝後編へ続く＝（ペン・奥津 友希乃）

◆伊野尾 慧（いのお・けい）１９９０年６月２２日、埼玉県出身。３５歳。２００１年入所。０７年９月、メンバー全員が平成生まれのグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」を結成。同１１月にＣＤデビュー。１３年、明大理工学部建築学科卒。１７年、初出演映画「ピーチガール」で主演。２１年、フジ系「准教授・高槻彰良の推察」で連続ドラマ単独初主演。血液型Ａ。