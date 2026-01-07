グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は誕生5周年をお祝いするために描きおこされた記念アート「スターライトセレナーデ」

「スターライトセレナーデ」のスペシャルスイーツ第2弾『スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が新たに発売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION(ディズニー スイーツコレクション) by 東京ばな奈「スターライトセレナーデ」第2弾『スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

スケジュール：

販売店発売日：2026年1月14日(水)〜5月下旬ごろまで

販売店舗：

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店、東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外）取扱商品：スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入、10枚入、ポーチ、10枚入 ポーチセット、アクリルキーホルダー、4枚入 アクリルキーホルダーセット、ショッピングバッグ、バスタオル東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）取扱商品：スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入、10枚入羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前（ゲート外）、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台３番前（ゲート外）取扱商品：スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入、10枚入、アクリルキーホルダー、4枚入 アクリルキーホルダーセット、ショッピングバッグ※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります※販売店は予告なく変更する場合があります※人気商品のため早期完売の可能性があります※販売方法や取扱店は変更になる場合があります。最新情報は公式ホームページにて確認ください

通販受注期間：2026年1月19日(月)10:00〜

公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店、パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

取扱商品：スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」、4枚入、10枚入、ポーチ、アクリルキーホルダー、ショッピングバッグ、バスタオル、グッズコンプリートセット

※受注開始日以降に、商品が確認できるようになります

※期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了となります

東京ばな奈とディズニーがお届けするハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

誕生から5周年を迎え、お祝いのために描きおこされた記念アート「スターライトセレナーデ」をデザインしたスペシャル缶やオリジナルグッズは、そのロマンティックで幻想的な世界観が大きな話題となりました。

今回新たに2026年より発売される、第2弾ラインナップは、バラ色の星空が舞台。

第1弾とは全く雰囲気の異なる、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の甘い雰囲気がたまらなくかわいいデザインが使用されます。

お菓子はもちろん、オリジナルグッズも豊富に展開され、公式通販限定の『グッズ全部セット』も登場する予定です☆

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入

価格：1,398円((税込)※包装紙がけはありません

永遠の恋人「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を主役にした、バラ色の星空が舞台の『スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

10枚入ボックスは、星をあつめたハートを「ミニーマウス」に贈る「ミッキーマウス」が描かれたスペシャルデザインです。

愛溢れる2人の雰囲気を、パール加工で月明かりに照らされているように上品な輝きが包み込みます。

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 4枚入

価格：1,150円(税込)※包装紙がけはありません

缶サイズ：約11×8×5cm

コンパクトなスマートフォンサイズがかわいい、4枚入りのスペシャル缶。

バラ色の星空の下で、「ミニーマウス」に愛を伝えるダンスのお誘いをする「ミッキーマウス」がデザインされています。

オーロラ加工で、より幻想的な雰囲気に仕上げられているのもポイント。

お菓子を食べ終わった後、飾っておいたり小物入れにしたり、大切にとっておきたくなる、心ときめくデザインです。

『スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』に使用されているのは、甘くとろけるようなバナナミルクシェイク味のショコラをはさんだラングドシャクッキー。

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”がサンドされています。

シャリッと一口かじると、お口いっぱいに優しいミルキー感が広がるスイーツです。

※お菓子の絵柄や個包装のデザインはランダムのため、1箱に全てそろわない場合があります

幻想的な雰囲気がたまらない、オリジナルグッズ全4種

描きおろし記念アート「スターライトセレナーデ」を使用したオリジナルグッズが登場。

オーロラ加工で幻想的に仕上げられたショッピングバッグをはじめ、ポーチやアクリルキーホルダーとお菓子とのセット販売も実施されます。

さらに公式通販限定グッズとして『グッズコンプリートセット』もラインナップ☆

スターライトセレナーデ/ポーチ

ラインナップ・価格：

・スターライトセレナーデ/ポーチ(単品) 990円(税込)

・スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 ポーチセット 2,200円(税込)

スペシャル缶とお揃いのデザインがかわいいオリジナルポーチ。

コスメやコームなど、外出先でのマストアイテムを収納するのに便利なサイズです。

ポーチの裏側には「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のサインをデザインした、ここでしか手に入らない特別なポーチに仕上げられています。

10枚入ボックスとのスペシャルセットは、バレンタインシーズンが近づくこれからの季節の贈り物にするのもおすすめです。

スターライトセレナーデ/アクリルキーホルダー

ラインナップ・価格：

・スターライトセレナーデ/アクリルキーホルダー(単品) 850円(税込)

・スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 アクリルキーホルダーセット 1,850円(税込)

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、「スターライトセレナーデ」のロゴが付いた3種セットのアクリルキーホルダー。

それぞれ取り外して使えるので、仲良しのお友だちとシェアして愛用することもできます。

スペシャル缶とのセットは、どちらもオーロラ加工で見ているだけで幸せな気持ちにしてくれます。

スターライトセレナーデ/ショッピングバッグ

価格：990円(税込)

マチ付きで荷物もたっぷり入るショッピングバッグは、表裏異なるデザイン。

オーロラ加工で角度を変えるときらっと輝き、いつでも持ち歩きたくなるかわいさです。

日常使いはもちろん、ファスナー付きなので旅行やテーマパークへのお出かけにも大活躍してくれます☆

スターライトセレナーデ/バスタオル

価格：1,980円(税込)

「スターライトセレナーデ」の世界観を詰め込んだバスタオル。

いろんな場面で使いやすい大判サイズで登場します。

大きくデザインされた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」に、使うたび癒やされそう☆

〈通販限定〉スターライトセレナーデ/グッズコンプリートセット

価格：4,500円(税込)

公式通販限定の『グッズコンプリートセット』

全4種のオリジナルグッズが“全部”セットになっています。

※直営店舗では販売されません

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を主役にした、5周年の描きおこし記念アート“スターライトセレナーデ”第2弾。

2026年1月14日より販売される、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「スターライトセレナーデ」第2弾『スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の紹介でした☆

©Disney

