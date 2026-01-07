ブルージェイズが今オフFA市場最大の目玉であるカイル・タッカー外野手（28＝カブスFA）の獲得に積極的と6日（日本時間7日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

同サイトは米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」の情報として、「ブルージェイズはタッカー獲得に『力を入れている』」と報道。タッカーをめぐっては複数の球団が獲得に関心を見せているが、ブルージェイズの動きは最近、「より積極的」になっていると記した。その上でブ軍のライバルはドジャース、メッツになるだろうとも報じた。

タッカーとブルージェイズに関しては、昨年12月にタッカーがフロリダ州にあるブ軍施設で目撃されたという米情報もある。

ブルージェイズは今オフ、岡本和真を4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で獲得しただけでなく、ディラン・シースを7年総額2億1000万ドル（約327億円）で獲得。さらに、かつて日本ハム、楽天でプレーしたコディ・ポンセを3年総額3000万ドル（約46億8000万円）も加入し、救援右腕のタイラー・ロジャースとも3年3700万ドル（約57億6000万円）で契約を結んだ。

昨年のワールドシリーズでドジャースを追い詰めながらあと一歩のところで世界一を逃しただけに、多額の資金を投じ大型補強を行うなど、世界一奪取へ強い覚悟がうかがえるが、この日、行われた岡本の入団会見でロス・アトキンスGMは「12月初め、さらには11月の時点でも、当時の編成でも手応えを感じていると話してきたが、その認識は今も変わっていない。そして実際に、そこからさらにチームは良くなっている。だから現時点でも、我々はチームに満足している」と発言。

そして、今後の補強について「ここからの補強は、我々が非常に優れたメジャーリーグの戦力だと考えている選手たちの出場機会を削ることになりかねない。その点は考慮しなければならない。ただし、オーナーシップからのサポートはこれまでも一貫して非常に大きい」と語っていた。