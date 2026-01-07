¾¾°æ¼îÍýÆà&¥Ü¥¤¥á¥óÄÔËÜÃ£µ¬¡¡½Ð²ñ¤¤¤ÏÌó11Ç¯Á°¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¤Þ¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡¡ÃÎ¿Í¸ò¤¨¤¿¥¥ã¥ó¥×¤ÇºÆ²ñ
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢11Ç¯Á°¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸òºÝ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤Î¾¾°æ¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÃåÊª¤òÃå¤¿ÄÔËÜ¤¬¶âÖ¢É÷¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡£12·î¤Î¸ø±é¤Ç¤«¤«¤È¤ò¹üÀÞ¤·¤¿ÄÔËÜ¤Ï¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò¤â¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï11Ç¯Á°¡£¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¤Ç¥Ü¥¤¥á¥ó¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤Î¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤òËÍ¤¬Ì¾¸Å²°±Ø¤ÇÇ¯Ëö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ð¤Ã¤¿¤êSKE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¾¾°æ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¤¤Î¤Ë1¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î°Î¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê½Ð²ñ¤¤¡Ë¡£¡È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¤½¤Î»þ¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤â¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤³¤¬½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾°æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Å¾¼Ö»ß¤á¤Æ¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤¯1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤¹¤´¤¤¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶Ã¤¤¤Æ¡×¤È¾¾°æ¡£¡Ö¤½¤Î»þ°ì½ï¤Ë¤¤¤¿SKE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÄÔËÜ¤µ¤ó¤È¤´¶¦±é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¼é¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±¤¸ÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¶¦±é¤â»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ëÃæ¡¢¾¾°æ¤¬¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢ÄÔËÜ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿SKE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÎ¿Í¤òÄÌ¤·¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤¬À¨¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ã¥ó¥×¤ËÎÉ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡£¡È¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Æü¡¹ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤È¤«¡¢Á´Éô¿á¤ÃÈô¤Ö¤È»×¤¦¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡£ÃÎ¿ÍÄÌ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤¿¤À¡È¥¥ã¥ó¥×¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¡È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÀµÄ¾ÁÂ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¤«¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡£À¨¤¤¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÎø¿´Êú¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤â¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¡ÖÃËÀ¤È¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥×¤ËËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¡¢À¨¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤«¤é¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê»Ò¶¡¤Î»þ¤â¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¡È¤ª·»¤µ¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢·ë¹½¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Çº¤ß¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯ÏÃ¤»¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀÎ¤«¤é¡¢¤¢¤ì¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¹ðÇò¤ÏÌó3Ç¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËÄÔËÜ¤«¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾°æ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë»þ¤ò¹ï¤â¤¦¡×¤È¡È¥Ú¥¢¤Î»þ·×¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖ»ö¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ËÜÄ´»Ò¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÈÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿¤éÉÔ°Â¡£¡Èº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¤È¡×¤È¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¡£ÄÔËÜ¤Ï¡Ö¡È°ì½ï¤Ë»þ¤ò¹ï¤â¤¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹ðÇò¤·¤¿¤é¥Õ¥é¤ì¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤½¤Î¸å¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡Ö3¡¢4»þ´Ö¡×¡È³ÊÆ®¡É¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÀ²¤ì¤Æ¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î·ëº§¤Ï¸µÆüÉÕ¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤¬ÊóÆ»¡£Æ±Æü¤ËÄÔËÜ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤ËËÜ¿Í¤«¤é¤Ï·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹µ»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢ÄÔËÜ¤âSNS¤Ç¡Ö»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¤È·ëº§¤µ¤»¤ÆÄº¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º§°ùÆÏ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¾¾°æ¤ÎÃÏ¸µ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¾¾°æ¡¡¼îÍýÆà¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¸¤å¤ê¤Ê¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£08Ç¯¡¢SKE48¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£18Ç¯¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤Î¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼ñÌ£¤Î¥µ¥¦¥Ê¤äÇÀ¶È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÄÔËÜ¡¡Ã£µ¬¡Ê¤Ä¤¸¤â¤È¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î34ºÐ¡£2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡£´ôÉì¸©±©Åç»Ô¹ÊóÂç»È¤ä¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥É¥ì¢ö¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£