¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡È·³»ö¹ÔÆ°¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡È³ÍÆÀ¡É¤Ë¸þ¤±
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·³ÍÆÀ¤Ë¤à¤±¤Æ·³»ö¹ÔÆ°¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï6ÆüÀ¼ÌÀ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É³ÍÆÀ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î³èÍÑ¤Ï¾ï¤ËºÇ¹â»ÊÎá´±¤ÎÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤À¡×¤È¤·¤Æ·³»ö¹ÔÆ°¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤ÊÅ·Á³»ñ¸»¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¹ÒÏ©¤ä·³»öµòÅÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¼þÊÕ¤Ç¤Î¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤ÎÆ°¤¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï¼«¼£ÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ7¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ï6Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö½»Ì±¤À¤±¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£