お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が6日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」に出演。自身の子供たちがハマっているお笑い芸人を明かした。

お笑いタレントのケンドーコバヤシは「愛媛でプロレスの営業がありまして」と回想。「僕とバンビーノ、“ダンソン”のね」と、約10年前に「ダンソン」のネタでブレークした、お笑いコンビ「バンビーノ」とイベントで共演したことを振り返った。

するとジュニアは「アレって凄いよな、ダンソンって」と感心。「何か刺さるんやろね。うちの4歳の子がずっと言うねん」と明かすと、ケンコバは「会場も凄かったです」と同意。さらにジュニアは「こっちはこっちで8歳が“あ〜い、とぅいまて〜ん”言うてるし」と、長男はお笑い芸人・ですよ。のギャグにハマっていることを打ち明けた。

これを受けてケンコバが「さすがジュニアさんの子ですね、遺伝子を継いでます、芸風」とイジると、ジュニアは「全然ちゃうわ！」とツッコんだものの、「いやなんかこう刺さる、素晴らしいリズムというか」と不思議な様子。ケンコバが「プロレス会場でも、子供たちがイスの上に乗ってやってますから」と続けると、ジュニアは「言ったら、今じゃないっちゃないやん」とブレーク時期に触れながら、「凄いわ」と絶賛していた。