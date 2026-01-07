俳優の武田鉄矢（76）が7日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画が交流サイト（SNS）に投稿された問題についてコメントした。

MCの谷原章介が「今うちで報じているものに関しては強めのモザイクをかけて、ボカシを入れてますけれども、ネット上に出回っている動画ってのはモザイク等がかかってないものもあったりもするんですけれども、それだと被害を受けている生徒がそのままごまかすようにちょっと薄っすら笑みを浮かべているようにも見えるんですよ。それも非常に切ないんですよ」と話すと、武田は「胸が痛くなりますよねえ」と同調し、「こういう思春期の頃ってのは、やっぱり暴力ってのはホントにあるんですよね。自分の思春期にもありました」と振り返った。

そして、「私、偽物の中学校の先生をやってたことがあるんですけれども、その時も目を離すと必ず決闘とかやってんですよ。ただね、この動画と根本的に違うのは陰湿じゃないんですよ。これは決闘じゃないんですよ。なんかその暗さが物凄く胸に重く暗く響いてくるんですよね」と自身が感じたことを話した。

栃木県警は5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにした。写っていた加害生徒から既に事情を聴いており、事実を認め「大変申し訳ないことをした」と話したという。

動画は、被害者が複数人に取り囲まれ、一方的に暴力を振るわれる内容。県警によると、動画を見た人から4日、情報提供があった。高校は、県教育委員会や県警と事実確認を行っているとした上で「被害者を最優先で守らなければならない」と説明した。

栃木県の福田富一知事は6日の記者会見で「動画を視聴し、絶句した。ひきょう者、弱い者いじめはやめろと思った」と述べ、県教委や高校が把握した情報を7日までに公表するよう県教育長に指示したと明らかにしている。