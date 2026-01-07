ぼる塾あんり、“本当に好きだった”芸人とのバレンタインの思い出を明かす「めちゃくちゃ喜んでくれたんですよ」

1月5日深夜放送のテレビ朝日系『あのちゃんねる』にて、ぼる塾・あんりが、好きな異性のタイプなどについて語った。

番組内で、好きな異性のタイプを聞かれたあんりは、「私は結構強めの人というか、ガッシリした人が好きで、芸人さんでいうなら大自然のロジャーさん」「無人島から来たみたいな感じが、あの“みなぎる力”みたいなのがほしい」「生命力強めが好きです」「実際に本当に好きだったんですよ。ロジャーさん」と明かした。

続けて、「昔、バレンタインデーとかでどうしてもチョコレート渡したくて、田辺さん（田辺智加）にまた恋愛相談して、『チョコ何渡したらいいですか？』って言ったら『男性芸人さんはモテるからチョコ以外のものがよくて。あんりは、いなり寿司作るのが上手だから、いなり寿司をもって行きなさい』って」と回顧。

さらに、「嘘だろって1回思ったんですけど、でももう何もわからないから言うこと聞いたほうがいいと思っていなり寿司持って行ったら、ロジャーさんがめちゃくちゃ喜んでくれたんですよ」とバレンタインの思い出を振り返った。

さらに、東野幸治のラジオ番組で告白する流れになったとして、「告白をしたらしっかりちゃんと断ってくれて。『あんりは仲間でそういう風には見れないよ』っていうので終わっちゃったんですけど」「でも良い終わり方だったんで、やっぱまだ理想のまま」と語っていた。