バイエルン・ミュンヘンのレナート・カールが先日の自身の発言についてクラブの首脳陣に謝罪したようだ。



バイエルンの下部組織出身で現在17歳のカールは、今シーズンから同クラブのトップチームに定着し、ここまで公式戦22試合に出場して6ゴール2アシストを記録。この抜群のテクニックと創造性を兼ね備えた若きレフティーは、今やバイエルンに必要不可欠な選手となりつつある。



しかしカールは先週末に開催されたサポーターとの交流イベントで、「バイエルンはとても大きなクラブだし、ここでプレイするのは夢のようだ。でも、僕はいつか必ずレアル・マドリードに行きたい。あそこが僕にとって憧れのクラブだ」と発言。大きな物議を醸していた。





もっとも、カール自身も間もなく事の重大性を認識したようだ。ドイツ紙『Bild』の取材に応じたバイエルンのクリストフ・フロイントSDは、この件についてカールと話し合ったことを明かしている。「彼は、自身の発言が不幸なものであることにすぐ気づいた。そして次の日には謝罪した。『こういうことになるなんて全く考えていなかった』と言っていたよ。彼はバイエルンで居心地の良さを感じているし、今この瞬間を楽しんでいる」また、マックス・エバール取締役も「次の日には我々のもとに来て、『あまり良くないことを言ったと思う。誤解を招くようなことだった』と話していた」とカールから謝罪があったことを明かし、さらに「他の17歳の若者と同じように率直に自分の考えを言っただけだよ。『バイエルンもあるけど、他のクラブもある』と彼が言っても我々が問題にすることはない」とも語り、今回の件が既に解決済であることを強調した。