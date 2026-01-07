100均で思わず目を擦ったわ…「何度見ても角野卓造」「インパクト強すぎて横転」
商品情報
商品名：角の極み 浴室ブラシ 防カビ剤入り
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦51×横100×厚み41mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582281742764
アンバサダーは角野卓造！ダイソーでインパクトが凄いお掃除スポンジを発見
ダイソーをパトロールしていると、あの有名俳優の角野卓造さんがドドンっと載ったインパクトのあるパッケージが目に飛び込んできました。今回GETしてきたのは、その名も『角の極み 浴室ブラシ 防カビ剤入り』。お値段は￥110（税込）。掃除グッズ売り場で購入し、パッケージから出してみるとこんな感じ。
握りやすいグリップが付いた珍しい形のお掃除グッズです。
ブルーの部分がスポンジで、ごわごわっとした質感。防カビ剤が入っているとのことですが、特に匂いはありません。
フロアタイルや浴室の角にフィット！ダイソーの『角の極み 浴室ブラシ 防カビ剤入り』
実際にスポンジを使用してみました。グリップのおかげで力を込めてスポンジを押し当てやすく、こまめに向きを変えなくても、浴室の角にスポンジを当てがいやすいのが◎水だけで掃除ができ、汚れ落ちも良好。同時にカビ予防もできるのが嬉しいです。
使わない時は、持ち手の部分を棚に引っかけて収納できます。サッと取り出せるので、掃除のハードルもうんと下がります。
併せておすすめしたいのが、ダイソーの『浴室用合成洗剤』です。浴槽・床・壁・洗面用具・風呂フタ・シャワーカーテン・排水口周りなど、これ1本で浴室内の隅々まで掃除ができる優れもの。レモンのようなさわやかな香りがして使いやすいので、ぜひお試しください♪
今回はダイソーの『角の極み 浴室ブラシ 防カビ剤入り』と『浴室用合成洗剤』をご紹介しました。
使い勝手抜群なので、人気が出るのも時間の問題かも…！気になった方はお早めにチェックしてみてくださいね♡
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。