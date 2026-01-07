DIY好きに見つかったらやばい！お部屋に馴染む100均スタンド

ダイソーでおしゃれなデザインのブックエンドを発見しました！ゴムの木が使用されていて、生活に馴染みやすいのがポイント。板の背が高めなので、本や書類をしっかりキープしてくれますよ。シンプルでアレンジのしがいもあるので、さまざまな場所で活用できるのも嬉しいかぎり！DIY好きな方に人気が出そうです♡

商品情報

商品名：ブックエンド（ゴムの木）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：12.3cm ×18cm ×10.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480371900

ゴムの木でお部屋になじみやすい♡ダイソーでおしゃれなブックエンドを発見

生活になじむナチュラルなデザインの便利グッズも展開するダイソー。先日、これはいい！と思った商品を見つけたのでご紹介します。

それが、こちらの『ブックエンド（ゴムの木）』という商品です。穏やかな木目模様が美しい、ゴムの木のブックエンドです。

価格は220円（税込）です。筆者が購入した店舗では、文具売り場に置かれていました。

底面に滑り止めが付いているため、使い心地も抜群です。

滑りにくいだけでなく、背が高めなので本などをしっかりとキープできます。

ナチュラルだからお部屋に馴染む◎SNSでもよく見るあの使い方も！

おしゃれなデザインなのでインテリア性が高く、目立つ場所で使用しても違和感がないのが嬉しいです。

背が高いことが功を奏して、書類なども立て掛けやすいです。

シンプルなので、置き物なども一緒に飾りやすいですよ◎

トイレのペーパーホルダーに土台部分を挟めば、小物置きとしても活用できます！

よくSNSでブックエンドに木の板を張り付けてDIYしている投稿を見かけますが、こちらは作成の手間要らずですぐに使える点が魅力です。

ただ、板がちょっと長めなのが気になるので、筆者はカットして使う予定です。

ですが、そのままでもアレンジしがいがあるので、トイレだけでなくさまざまな場所で活用できそうです！

今回はダイソーの『ブックエンド（ゴムの木）』をご紹介しました。

普段よく使うアイテムをおしゃれなデザインで提供してくれるのは、さすがダイソーさんだなと感心しました！生活になじむブックエンドをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。