セリーヌ、スプリング 2026 新作バッグ「FLAT SHOPPER」を発売 ── スリムな佇まいで日常に溶け込む新たなトリオンフ
セリーヌは、2026年スプリングコレクションより新作バッグ「FLAT SHOPPER（フラット ショッパー）」を、2026年1月8日（木）より発売します。本作は、マイケル・ライダーが手掛けた初のトリオンフキャンバスシリーズから登場する新モデルです。
Courtesy of CELINE
最大の特徴は、無駄を削ぎ落としたスリムなフォルム。ミディアムとラージの2サイズ展開で、いずれもA4サイズやノートPCを収納できる実用性を備えながら、軽やかで洗練された印象を与えます。バッグとしての機能性を確保しつつ、スタイリングの邪魔をしない佇まいが魅力です。
Courtesy of CELINE
Courtesy of CELINE
ランウェイではウィメンズ、メンズ双方のルックに取り入れられ、ジェンダーを越えて提案されている点も印象的でした。日常の装いに自然に溶け込みながら、セリーヌらしい品格を添える存在として位置付けられています。
Courtesy of CELINE
カラーは、定番のミエルをはじめ、イエロー／ネイビー、ブルー／ブラック、バーガンディー／タンといった遊び心のある配色をラインアップ。シンプルな構造だからこそ、色のコントラストやトリオンフキャンバスの表情が際立ちます。
Courtesy of CELINE
“薄さ”という制約を美しさへと昇華した「FLAT SHOPPER」は、日常とファッションの境界を静かに更新するバッグと言えるでしょう。
INFORMATION
セリーヌ 新作バッグ「FLAT SHOPPER」
発売予定日：2026年1月8日（木）
展開店舗：セリーヌ ブティック、公式オンラインストア
>ラージ フラットショッパー
素材：トリオンフキャンバス
価格：各 297,000円（税込・予定価格）
サイズ：W45.5 × H42 × D0.5cm
カラー展開：
・ミエル
・イエロー／ネイビー
・ブルー／ブラック
・バーガンディー／タン
>ミディアム フラットショッパー
素材：トリオンフキャンバス
価格：各 264,000円（税込・予定価格）
サイズ：W28 × H33 × D0.5cm
カラー展開：
・ミエル
・イエロー／ネイビー
お問い合わせ：
セリーヌ ジャパン
TEL：03-5414-1401
公式サイト：www.celine.com
Courtesy of CELINE
