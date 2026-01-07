¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ø¡È·èÃå¡É´Ö¶á¤«¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿³ÍÆÀ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ø¤ÈÊý¸þÅ¾´¹¡×ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÆâÌî¼ê¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬FA¤È¤Ê¤Ã¤Æµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖGo Blue Jays¡ª¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬±Ñ¸ì¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¡¡¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÆâÌî¼ê¤òÊä¶¯¤·¤¿º£¡¢¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ø¤ÈÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï³°Ìî¼ê¤Î¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¥¿¥Ã¥«¡¼¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤Î·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤âËÜÍè¤ÎÍ··â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öºòµ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ÀµÆóÎÝ¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤ä¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤é¤¬¸òÂå¤Ç¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬2026Ç¯¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀµÍ··â¼ê¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²¦¼Ô¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤ÇÆóÍ·´Ö¤òËä¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Î¼éÈ÷¸þ¾å¤ò½õ¤±¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¥í¥Ï¥¹¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤ò²á¤´¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤òÂ¿Âç¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥í¥Ï¥¹¤¬¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÊªFAÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºÇ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤í¤¦¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¡¼ÆâÌî¼ê¤Ï¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡È·èÃå¡É¤ÏÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]