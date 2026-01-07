女優の木村文乃（38）が7日、自身のインスタグラムを更新。「人日の節句」の食卓を披露した。

食卓におにぎりや唐揚げが並ぶショットをアップ。「春の七草おにぎり 車麩のから揚げ ほうれん草のおひたし トマトの甘ポン和え 五目ひじき かぼちゃ煮 鶏だんごと大根のスープ」と紹介した。

「人日の節句ということで 七草がゆのところお粥を喜ぶ人が誰もいないのでおにぎりにしてしまいました！」と告白。「代わりに他のおかずをいつもより精進、シンプルめにして胃腸休めと無病息災を願って」と思いを記し、子供用のメニューのショットも投稿した。

「ご家庭によってはクリスマスから(我が家は毎年ピザです)立て続けだったであろうお料理のイベント終わっちゃうの何だか寂しいなぁ〜」ともつづり、「今は鏡開きのお汁粉を小豆から自分で煮るか考えてる 家族の健康とごはんのことを沢山考えられる年末年始 嬉しかったなぁ」「みんなも今日は胃腸が休まるものを食べてね」などと結んだ。

木村の投稿に、フォロワーからは「美味しそう」といった反響が寄せられている。

木村は一般男性と結婚と報じられたことを受け、23年3月にインスタグラムで妊娠を報告。同年7月に第1子出産を報告していた。